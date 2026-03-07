Imagini șocante cu o ambulanță, care transporta un bebeluș și pe mama lui, spulberată pe șosea. A fost activat Planul Roșu

Autoritățile locale au activat Planul Roșu de Intervenție. Foto: Antena 3 CNN

Imagini șocante au fost surprinse de o cameră de supraveghere din Sibiu de la locul unui accident. O mașină a spulberat o ambulanță, care transporta la spital un bebeluș de cinci luni și pe mama lui, pe Bulevardul Vasile Milea. Șase persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, singurul care a scăpat fără răni a fost bebelușul. Autoritățile locale au activat Planul Roșu de Intervenție.

În imaginile surprinse de camera de supraveghere se vede cum ambulanța traversează bulevardul cu semnalele luminoase aprinse, iar la o intersecție este pur și simplu lovită în plin de o mașină.

Ambulanța a fost aruncată zeci de metri pe șosea și s-a răsturnat. Oamenii, care au fost martori la accident, au sărit în ajutorul victimelor.

Bebelușul nu a fost rănit în accident. Mama lui însă a acuzat dureri la un picior și a fost transportată la spital. Șoferul ambulanței a suferit, de asemenea, multiple traumatisme. Răni ușoare au suferit și cei patru membri ai echipajului SMURD.

Autoritățile locale au activat Planul Roșu de Intervenție în urma accidentului de la Bulevardul Vasile Milea. La fața locului au fost mobilizate o ambulanță SMURD cu medic, trei ambulanțe SAJ, o autospecială de descarcerare, una de stingere și ATPVM.