Viktor Orban răspunde amenințărilor lui Volodimir Zelenski: „Maghiarii nu pot fi şantajaţi, iar pe mine nu mă puteţi intimida”

Schimbul de replici vine după ce Viktor Orban a blocat ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE. Foto: Getty Images

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a răspuns, sâmbătă, într-o înregistrare publicată pe rețelele sociale, amenințărilor formulate de Volodimir Zelenski împotriva sa. Prim-ministrul ungar a spus că nu poate fi intimidat și i-a cerut să înceteze cu „amenințările și șantajul”. De asemenea, Orban i-a spus președintelui ucrainean să le acorde maghiarilor respectul care li se cuvine.

„Domnule preşedinte Zelenski, încetaţi ameninţările şi şantajul! La maghiari nu funcţionează asemenea metode”, a transmis Viktor Orbán Viktor într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, potrivit MTI.

Clipul postat de premierul ungar începe cu amenințările lui Volodimir Zelenski, care a spus, referindu-se la premierul Viktor Orban, că „Uniunea Europeană nu va bloca cele 90 de miliarde sau prima tranşă din cele 90 de miliarde şi că soldaţii ucraineni vor putea fi dotaţi cu arme. În caz contrar, le vom da băieţilor din forţele noastre armate adresa celui care se opune, pentru a-l suna şi a vorbi cu el pe limba lor”.

După aceste imagini cu Zelenski vine și reacția lui Viktor Orban: „Domnule preşedinte, am primit mesajul dumneavoastră. M-aţi ameninţat cu soldaţii pe mine şi, prin mine, întreaga Ungarie. Domnule preşedinte, acest lucru nu funcţionează. Opriţi-vă! Aici este Ungaria. Maghiarii nu pot fi şantajaţi, iar pe mine nu mă puteţi intimida.”

Prim-ministrul ungar a adăugat că „„aseară maghiarii au transmis că nu doresc un guvern pro-ucrainean şi nu doresc un prim-ministru pro-ucrainean în Ungaria”.

„Pacea este de preferat. Renunţaţi la şantaj şi la ameninţări. Opriţi blocada petrolieră şi permiteţi tranzitul petrolului destinat Ungariei. Iar în locul ameninţărilor şi şantajului, acordaţi maghiarilor respectul care li se cuvine”, a adăugat Viktor Orban.

Declarațiile președintelui Zelenski au fost condamnate și de Comisia Europeană, care le-a catalogat drept „inacceptabile”.

Schimbul de replici vine după ce Viktor Orban a blocat ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE, deoarece Ucraina întârzie să pună în funcțiune conducta petrolieră Drujba.

Viktor Orban susţine că Ucraina menţine blocată conducta într-o acţiune de şantaj politic împotriva lor pentru refuzul de a susţine Kievul în războiul cu Rusia şi mai ales pentru că Orban se opune aderării Ucrainei la UE.

La rândul lui, Zelenski susține că oleoductul Drujba, care trece prin Ucraina şi aprovizionează cu petrol rusesc Ungaria şi Slovacia, ar putea redeveni operaţional abia peste o lună şi jumătate, deşi a recunoscut că ar dori ca această conductă să nu mai fie funcţională deloc.