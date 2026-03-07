SUA iau în calcul ridicarea unor sancțiuni asupra petrolului rusesc, în urma creșterii prețurilor provocate de conflictul cu Iranul

1 minut de citit Publicat la 18:43 07 Mar 2026 Modificat la 18:43 07 Mar 2026

Prețul petrolului a crescut cu 8,5% vineri și a urcat cu aproape 30% în cursul săptămânii. sursa foto: Getty

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat vineri că administrația americană analizează posibilitatea ridicării sancțiunilor pentru mai multe transporturi de petrol rusesc, la o zi după ce Washingtonul a autorizat temporar India să cumpere petrol din Rusia, pe fondul creșterii accentuate a prețurilor la nivel global, scrie The Guardian.

Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, precum și atacurile de represalii lansate de Teheran în regiunea Golfului, au perturbat puternic sectoarele energetice și de transport la nivel mondial, blocând aproape complet activitatea în Strâmtoarea Ormuz.

Prețul petrolului a crescut cu 8,5% vineri și a urcat cu aproape 30% în cursul săptămânii, după ce președintele american Donald Trump a declarat că doar „capitularea necondiționată” a Iranului ar putea pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

„Am putea ridica sancțiunile pentru alte transporturi de petrol rusesc”, a declarat Bessent, pentru Fox Business, vineri. „Există sute de milioane de barili de petrol sancționat pe mare. Iar, în esență, prin ridicarea sancțiunilor pentru aceste transporturi, Trezoreria poate crea o sursă de aprovizionare”.

Washingtonul a insistat însă că noile măsuri nu urmăresc relaxarea sancțiunilor impuse Moscovei pentru rolul său în negocierile privind încheierea războiului din Ucraina, ci se referă strict la transporturile de petrol deja aflate în tranzit.

„Vom continua să anunțăm măsuri menite să aducă o ușurare pieței în timpul acestui conflict”, mai spune Bessent, în contextul în care prețurile ridicate la petrol reprezintă o problemă atât pentru economia americană, cât și pentru piețele internaționale.

Consilierul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, a declarat că discută această chestiune cu Statele Unite, scriind pe platforma X că „sancțiunile occidentale s-au dovedit dăunătoare pentru economia mondială”.

Joi, guvernul american a relaxat temporar sancțiunile economice pentru a permite ca petrolul rusesc aflat în prezent blocat pe mare să fie vândut Indiei.

Washingtonul a precizat că tranzacțiile – inclusiv cele care implică nave afectate de diferite regimuri de sancțiuni – sunt autorizate până la sfârșitul zilei de 3 aprilie 2026.