Cătălin Predoiu: În 2025, infracţionalitatea la nivel naţional a scăzut cu 11%

1 minut de citit Publicat la 16:29 07 Mar 2026 Modificat la 16:41 07 Mar 2026

Cătălin Predoiu. sursa foto: Agerpres

Infracționalitatea la nivel național a scăzut în 2025 cu 11% comparativ cu anul precedent, coborând sub media ultimului deceniu, a anunțat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, la prezentarea bilanțului activității Ministerului Afacerilor Interne pentru anul trecut, relatează Agerpres.

Potrivit ministrului, structurile MAI au intensificat acțiunile împotriva criminalității organizate, cu accent pe combaterea traficului de droguri.

„Am întărit lupta împotriva criminalităţii organizate, mai ales în zona combaterii traficului de droguri. S-au organizat acţiuni ample în medii de interes operativ, au fost destructurate numeroase grupări infracţionale. Au fost capturate de peste şase ori mai multe droguri de mare risc în anul 2025 decât în anii precedenţi şi de două ori mai multe droguri de risc faţă de anul precedent”, a declarat ministrul Cătălin Predoiu, conform unui comunicat al MAI.

Evaluarea activității Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2025 a avut loc vineri, la sediul instituției, în prezența conducerii ministerului și a șefilor structurilor din subordine.

În cadrul reuniunii au fost analizate rezultatele obținute în domenii precum ordinea și siguranța publică, gestionarea situațiilor de urgență și funcționarea serviciilor publice comunitare.

Totodată, au fost stabilite principalele direcții de acțiune pentru anul 2026, precum și prioritățile instituționale menite să crească eficiența activităților MAI și să consolideze siguranța cetățenilor.

„Pentru 2026, ceea ce aştept de la dumneavoastră este ceva simplu: fiţi profesionişti, fiţi patrioţi şi fiţi colegi unii cu alţii. Intrăm într-o lume în profundă schimbare, în care capacitatea de adaptare este cheia”, a mai adăugat Cătălin Predoiu.