Fiica lui Victor Ponta a ajuns în România cu un avion de linie. Daciana Ponta: "Datorită vouă, astăzi, mi-am strâns copilul în brațe"

Daciana Sârbu, alături de fiica ei, Irina Ponta. Sursa colaj foto: Facebook/Daciana Sarbu

Fiica lui Victor Ponta a ajuns vineri în România cu un avion de linie, care a decolat din Dubai. După întâlnirea emoţionantă pe care a avut-o cu fata sa cea mare, Daciana Ponta a făcut noi declaraţii despre experienţa traumatizantă pe care a trăit-o alături de aceasta. "Am simțit, pe lângă disperare, furia și frustrarea unei mame căreia i se ia speranţa că i se întoarce copilul acasă. Datorită vouă, astăzi, mi-am strâns copilul în brațe", a transmis fosta soţie a politicianului. Daciana Ponta a reiterat ideea că vrea să se facă dreptate în cazul fiicei sale. Joi seara, ea a declarat la Antena 3 CNN că va face plângere penală pe numele ministeri Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

În timp ce se afla în Oman, Irina Ponta nu ar fi fost lăsată să urce în avionul care repatria cetățeni români din Dubai. Fostul premier al României susține că decizia a fost luată de şefa diplomaţiei române, care ar fi considerat că prezența fetei la bord ar putea reprezenta o "vulnerabilitate pentru cursă". Astăzi, după nenumărate discuţii purtate cu părinţii ei la telefon, Irina Ponta a reuşit să se îmbarce într-o cursă comercială din Dubai şi a aterizat la Bucureşti.

"Cam așa a fost ultima săptămână pentru mine. Nu am simțit nevoia să scriu în timp ce se întâmplau toate acestea și nici să mă plâng. Le-am trăit cu tristețe, cu îngrijorare pentru copilul meu și privat. Ieri mi s-a dărâmat lumea. Am simțit pe langa disperare, furia și frustrarea unei mame careia I se ia speranta ca I se intoarce copilul acasa și am reacționat", a scris Daciana Sârbu pe contul său oficial de Facebook, unde a publicat şi imaginile de mai jos.

Ulterior, fosta soţie a lui Victor Ponta a mai făcut următoarele precizări: "Aș fi putut să tac, așa cum am făcut de multe ori când m-am simțit nedreptățită. Aș fi putut să pun și acest episod într-un alt sertar al minții. Dar nu era drept față de Irina. Nu după tot ce a trăit în aceste zile.

N-o să mǎ oprească nimic, nici măcar valul de ură și minciunile aruncate asupra mea astăzi. Adevărul rămâne adevăr, iar Dumnezeu nu m-a părăsit niciodată.

Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-ați oferit ajutorul. Datorită vouă astăzi mi-am strâns copilul în brațe,Vă mulțumesc pentru mesajele voastre de încurajare și pentru gândurile bune care m-au făcut să mă simt mai putin singură".

La conferința de presă de joi, Oana Țoiu a explicat că "nu sunt luate decizii individuale privind apartenența politică a părinților unui copil" și că prioritățile pentru repatrierea copiilor au fost stabilite pe criterii obiective, deși există "părinți care cer excepții în ordinea în care sunt stabilite aceste priorități".