Thuma îl amenință direct pe Bolojan: Dacă nu ține cont în legea bugetului de recomandările coaliției, va pleca acasă

Ilie Bolojan și Hubert Thuma. sursa: colaj foto Agerpres

Șeful Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a declarat, la Antena 3 CNN, că premierul Ilie Bolojan nu poate rămâne în funcție fără susținerea majorității parlamentare, nu va introduce în buget pachetul cerut de colegii de coaliție.

„Eu sper să țină cont de ele (de recomandările colegilor de partid, ale PSD și UDMR – n.r.). Este o aritmetică parlamentară. Dacă nu are susținerea coaliției, nu are cum să rămână premier. Dar nu cred că asta așteaptă românii de la noi acum. Nu cred că îi interesează neapărat dacă un nume sau altul. Cred că îi interesează un program de relansare. Cred că îi interesează să vadă că se întâmplă lucruri pozitive. Evident, dacă nu are o majoritate parlamentară, un guvern nu poate funcționa”, a declarat Hubert Thuma.

Întrebat dacă Ilie Bolojan ar pleca din funcție în situația în care legea bugetului nu ar trece de Parlament, șeful CJ Ilfov a răspuns: „Dacă legea bugetului nu trece de Parlament, probabil că aceasta va fi urmarea”.

Hubert Thuma a mai precizat că a avut deja discuții cu premierul și că vor urma și alte întâlniri.

„Eu m-am întâlnit cu domnul Bolojan și am discutat despre problemele noastre interne. Vom avea întâlniri și în următoarele zile”, a afirmat acesta.