România este oficial în recesiune tehnică. Ce înseamnă asta pentru economia țării noastre

România este oficial în recesiune tehnică. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, în trimestrul IV 2025, PIB-ul a scăzut cu 1,9% față de trimestrul III 2025, pe serie ajustată sezonier și în funcție de numărul de zile lucrătoare. De asemenea, în trimestrul III 2025, economia înregistrase deja un recul față de trimestrul anterior, ceea ce confirmă intrarea în recesiune tehnică — definită ca două trimestre consecutive de contracție economică.

Comparativ cu același trimestru din 2024, PIB-ul din trimestrul IV 2025 a consemnat o creștere modestă de 0,1% pe seria brută, însă pe seria ajustată sezonier s-a înregistrat o scădere de 1,6%.

Pe ansamblul întregului an 2025, economia României a crescut cu doar 0,6% comparativ cu 2024, un avans considerabil mai redus față de ritmurile din anii precedenți.

Datele INS arată că evoluția trimestrială ajustată sezonier a fost volatilă în 2025: primul trimestru a fost revizuit la -0,6% față de trimestrul anterior (99,4%), trimestrul II a crescut cu 1,0%, trimestrul III a avansat ușor, iar trimestrul IV a consemnat o contracție accentuată de 1,9%.

Institutul a precizat că seria ajustată sezonier a fost recalculată odată cu includerea estimărilor pentru trimestrul IV 2025, fiind operate revizuiri față de datele publicate anterior, în 9 ianuarie 2026. Astfel, rezultatele pentru primele trei trimestre ale anului 2025 au fost ușor ajustate.

Recesiunea tehnică vine într-un context de încetinire vizibilă a economiei, după perioada de creștere solidă din anii anteriori. Evoluția din următoarele trimestre va fi esențială pentru a determina dacă România va reuși să revină rapid pe creștere sau dacă economia va intra într-o perioadă mai prelungită de stagnare.

Ce înseamnă recesiune tehnică

Recesiunea tehnică reprezintă două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut (PIB), de regulă pe serie ajustată sezonier. Este un criteriu statistic folosit pentru a arăta că economia se contractă.

Pentru a intra în recesiune tehnică, economia trebuie să înregistreze două trimestre consecutive de scădere a PIB. În trimestrul III 2025 deja a existat o reducere de 0,2%, iar în trimestrul IV scăderea a fost de 1,9% față de trimestrul anterior, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică.

Ce a dus la încetinirea economiei

Principala frână a fost scăderea consumului, pe fondul creșterii TVA și al majorării prețurilor. Pe tot parcursul anului 2025, consumul a crescut modest, cu doar 0,2%, în condițiile în care inflația în România a fost aproape de 10%, una dintre cele mai ridicate din Europa.

Acest context arată că puterea de cumpărare a populației a fost afectată, iar cererea internă — motor important al creșterii economice din ultimii ani — a încetinit vizibil.

Ce implică recesiunea tehnică pentru România

Intrarea oficială în recesiune tehnică poate avea mai multe consecințe:

investiții mai puține și companii mai prudente;

înghețarea angajărilor și posibile concedieri;

presiune suplimentară pe bugetul statului, inclusiv prin costuri mai mari ale dobânzilor;

posibilă depreciere a leului;

afectarea unor sectoare-cheie precum construcțiile, industria auto și comerțul.

Pe termen scurt, mediul economic ar deveni mai precaut, iar planurile de extindere ale firmelor ar putea fi amânate.

Este același lucru cu o criză economică?

Nu neapărat. Recesiunea tehnică poate fi:

ușoară și temporară, urmată rapid de revenire;

sau poate marca începutul unei perioade mai dificile, dacă scăderea continuă și afectează piața muncii și consumul.

Pe scurt, recesiunea tehnică este un semnal de alarmă statistic, nu automat o criză severă, dar indică faptul că economia încetinește.

Precedente în România

România s-a mai aflat în recesiune tehnică în 2012, 2015, 2020 și 2024. Între 2008 și 2010, economia a traversat însă o recesiune profundă, cu efecte majore asupra locurilor de muncă și nivelului de trai.

Evoluția următoarelor trimestre va fi decisivă pentru a arăta dacă actuala încetinire este una temporară sau începutul unei perioade economice mai dificile.