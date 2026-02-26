Un cutremur de 4,4 grade pe scara Richter s-a produs joi seară, în România

Cutremur în România. Foto: Hepta

Un seism cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter s-a produs, joi, în România, la ora 19:21, conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Cutremurul a avut loc în zona seismică Vrancea, la adâncimea de 120 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 39km V de Focsani, 72km E de Sfantu-Gheorghe, 76km N de Buzau, 83km S de Bacau, 86km SV de Barlad, 88km E de Braşov.

Activitate seismică intensă, în ultimele 24 de ore

Un cutremur slab s-a produs joi dimineața în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit informațiilor INFP. Seismul a avut loc la ora 05:37 și a avut magnitudinea de 3.3 pe scara Richter.

Un alt cutremur a fost înregistrat la ora 00:31. A avut magnitudinea de 2.7 și s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău.

Seismul a avut loc la adâncimea de 124.6km, în apropierea următoarelor oraşe: 49km NV de Buzău, 64km SE de Sfântu-Gheorghe, 65km E de Brașov, 65km V de Focșani, 66km NE de Ploiești, 96km NE de Târgoviște.