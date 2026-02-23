Un lider PSD își atacă direct colegii de partid: L-aș întreba pe Ciolacu: ”Ai făcut 9,3% deficit?”. PSD să nu mai bage bățul prin gard

Primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, îl critică pe fostul premier Marcel Ciolacu, după postările la adresa lui Ilie Bolojan. FOTO: Constantin Toma/Facebook

Primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, îi ia apărarea premierului PNL Ilie Bolojan, în fața atacurilor venite dinspre liderii PSD și îl critică pe fostul premier Marcel Ciolacu, după postările la adresa lui Ilie Bolojan.

Primarul Buzăului a comentat opoziția PSD față de reformele propuse de premierul Ilie Bolojan.

”Din păcate, de vreo șase luni de zile, jucăm alba-neagra cu reducerile astea din zona bugetară. Trebuiau făcute de la început, de pe vară și am fi avut un deficit deja mai mic în momentul ăsta. A început pe zona bugetului local cu reduceri, PSD a pus condiția: domnule, să se facă și în zona centrală simultan. Acum, dacă s-a rezolvat și în zona centrală, domnule, veniți și cu pachetul social, 1.000 de lei pentru fiecare pensionar. De acord, este extraordinar, oamenii ăștia au nevoie, dar eu dacă aș fi în locul domnului Ilie Bolojan, aș pune următoarea condiție: da, fraților, de acord cu tot ce vreți voi, spuneți cât mai creștem această reducere de 10%. 11%? 12%? 15%? Și băgăm acolo tot ce vreți voi, pentru că nu mai ai de unde lua bani”, a declarat Constantin Toma.

Edilul Bucăului a avut o reacție critică punctuală la adresa fostului premier Marcel Ciolacu, care l-a acuzat pe Bolojan de ”tupeu maxim” și de cosmetizarea ”fără jenă” a datelor bugetare.

”Părerea mea e că greșește”, a spus Toma despre Ciolacu.

”Eu l-aș întreba pe Marcel Ciolacu atât: ai făcut sau n-ai făcut 9,3% deficit? Asta este realitatea, 30 de miliarde de euro, s-a aruncat cu banii și la câini. Atunci haideți să stăm liniștiți, haideți să nu mai creem această tensiune, pentru că pericolul cel mai mare pentru această țară în acest moment este instabilitatea politică. Deci dacă nu ne liniștim și domnul Grindeanu și domnul Ciolacu și cei care mai bagă bățul prin gard așa, o să avem probleme. Haideți să stăm liniștiți, să nu-l mai atacăm atât pe Ilie Bolojan, deocamdată își face treaba și are deja primele rezultate bune și e bine pentru toată lumea, pentru această țară”, a continuat el.

În opinia lui Toma, ”PSD prin această atitudine, pierde în continuare mulți aderenți, care probabil se duc la AUR”.