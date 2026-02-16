Ciolacu îl acuză pe Bolojan că i-a "luat" investiţiile din 2024: Cu tupeu maxim, sfidând atât normele contabile, cât și legile statului

2 minute de citit Publicat la 18:00 16 Feb 2026 Modificat la 18:00 16 Feb 2026

Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu/ Foto: Hepta

Fostul prim-ministru Marcel Ciolacu l-a acuzat pe actualul premier, Ilie Bolojan, că a mutat "investiții de 0,7% din PIB din 2024 (de la Ciolacu) în 2025 (la Bolojan)" şi a dezvăluit "o inginerie contabilă" în bugetul pe anul trecut. "Au tăiat cu toporul, în stil Bolojan, 13 miliarde din investițiile făcute în 2024, în mandatul lui Ciolacu și le-au teleportat, integral, în 2025, ca și cum le-ar fi făcut guvernarea Bolojan", a transmis Ciolacu.

"Scandalul „coafării‟ bugetului este mai grav decât am crezut: au mutat cu totul investiții de 0,7% din PIB din 2024 (de la Ciolacu) în 2025 (la Bolojan)! Cu tupeu maxim, sfidând atât normele contabile, cât și legile statului (de drept)!

Deci, nu mai este vorba doar despre o inginerie contabilă în bugetul pe 2025 - mutat banii din Împrumuturi PNRR la Granturi PNRR. Nu, au tăiat cu toporul, în stil Bolojan, 13 miliarde din investițiile făcute în 2024, în mandatul lui Ciolacu și le-au teleportat, integral, în 2025, ca și cum le-ar fi făcut guvernarea Bolojan!

Așa se construiește imaginea eroului salvator, falsificând fără jenă datele Ministerului Finanțelor, certificate de doi miniștri PNL – Boloș, la 31 decembrie 2024 și Nazare, la finalui lui 2025", a postat Marcel Ciolacu pe Facebook.

Acesta a descris şi cum ar fi redus deficitul Guvernul Bolojan în mod "artificial cu 13 miliarde lei (0,68% din PIB-ul lui 2025)".

"Date oficiale Ministerul de Finanțe 31 dec 2024: Investiții totale efectuate = 120,2 miliarde lei, din care Investiții finanțate din buget 74 miliarde lei și investiții finanțate din fonduri europene 46,2 miliarde lei (vedeți foto 1) https://mfinante.gov.ro/.../executii/nota_bgc31122024.pdf

Date oficiale Ministerul de Finanțe 31 dec 2025: Investiții totale efectuate în 2025 = 138,2 miliarde lei, din care Investiții finanțate din buget 59,7 miliarde lei și investiții finanțate din fonduri europene 78,5 miliarde lei (vedeți foto 2)!

Investiții totale în 2024 = 120 miliarde lei, din care Investiții finanțate din buget 61 miliarde lei (revizuit în scădere de la 74 miliarde lei) și investiții finanțate din fonduri europene 59 miliarde lei (revizuit în creștere de la 46 miliarde lei).

https://mfinante.gov.ro/.../executii/nota_bgc31122025.pdf

Deci, în loc să scadă deficitul din 2024 cu 13 miliarde lei (0,7% din PIB), când s-au făcut acele investiții, Bolojan le-a înregistrat în decembrie 2025 la el, reducând deficitul artificial cu 13 miliarde lei (0,68% din PIB-ul lui 2025)", a mai postat Ciolacu.

Fostul premier are şi 3 solicitări pentru actualul prim-ministru:

"De aceea, solicit ca Bolojan să iasă public și să spună:

1. Cât din sumele puse la el la Venituri sunt din proiectele de investiții realizate în timpul guvernării mele din 2023 și 2024 și înregistrate la Cheltuieli?

2. Ce sume a mutat din Împrumuturi PNRR la Granturi PNRR, de la Împrumuturi PNRR la Fonduri europene?

3. Cât este cu adevărat deficitul în 2024 și deficitul în 2025?".