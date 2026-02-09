Un celebru primar PSD îi ia apărarea lui Bolojan: „Nu avea încotro. A moștenit o situație dezastruoasă”

Nu a fost singurul edil de la PSD care a criticat dur partidul. Foto: Facebook/ Constantin Toma

Constantin Toma, primarul social-democrat al municipiului Buzău, a declarat, la Antena 3 CNN, că premierul Ilie Bolojan nu trebuie învinovățit pentru măsurile de austeritate, deoarece nu avea încotro. Edilul a adăugat că prim-ministrul a moștenit o „situație dezastruoasă” și că, datorită măsurilor luate până în prezent, România a reușit să evite o „nenorocire”.

„Trebuie să îl executăm pe premierul Ilie Bolojan că e vinovatul principal? După părerea mea nu este așa. Nu avea încotro. A moștenit o situație dezastruoasă, 9,3% acel deficit, ar dacă anul ăsta nu ne apropiem de acel 6,2% blocăm și capacitatea noastră de a lua împrumuturi și nu vom mai putea plăti nici salarii, nici pensii și nu vom mai primi nici fonduri europene. Am trecut deja pe lângă această posibilă nenorocire și ne îndreptăm din nou spre ea dacă nu vom face pași cât mai repezi”, a spus primarul.

Nu a fost singurul edil de la PSD care a criticat dur partidul. Ionuț Ghiur, primarul social-democrat al comunei Vinderei, a declarat, la Antena 3 CNN, că în acest moment PSD este „anti-reformă”. Afirmație cu care Toma a fost întru totul de-acord. „Așa este. Mă bucur că un primar de comună PSD judecă la fel ca majoritatea oamenilor din această țară”, a spus Toma.

Ionuț Ghiur a declarat că a ajuns să taie curentul în cele opt sate pe care le administrează deoarece certurile din Coaliție au amânat adoptarea bugetului.

„Eu mă împotrivesc? Eu am redus de la 25 (de angajați n.red) la 14, mai jos nu pot să reduc. PSD o blochează (reforma administrației publice n.red). În momentul ăsta PSD este un partid împotriva reformelor. Care-i problema dacă sunt de la PSD? Asta e realitatea. Au blocat la CCR modificarea pensiilor speciale, au blocat foarte multe reforme”, a spus edilul.

Este revoltă fără precedent în administraţia locală. Primari din toată țara vin la București ca să îl convingă pe premier să se răzgândească în privința reformei administrației publice. Edilii ameninţă cu greva generală în cazul în care aceasta va fi adoptată. Deja de mâine începe o grevă de avertisment în peste 1.300 de comune din ţară.