Revoltă fără precedent împotriva taxelor. Sute de primari vin la București. Marți, grevă în peste 1.300 de comune

Publicat acum 32 minute

Edili din toată țara spun că nemulțumirea socială crește, după majorarea taxelor și impozitelor locale, iar oamenii din comunele pe care le administrează refuză să își mai plătească taxele. Primarul comunei Matca, Marin Gheorghe, a declarat, la Antena 3 CNN, că și primăria pe care o conduce a încasat mai puține taxe anul acesta decât se aștepta.

„Oamenii nu mai plătesc. Vine un cetățean la mine, un bătrân de peste 70 de ani și spune așa 'Eu am plătit anul trecut pe casa mea 80 lei, acuma trebuie să plătesc 180 lei. Nu am acești bani de unde să-i plătesc, ce fac? Și i-am spus 'Domnule, eu nu am ce să fac. Este o lege, noi trebuie să o respectăm'. Tot auzim că se poate da înapoi. Nu e adevărat. Când este o lege, trebuie respectată legea. Nu poate să facă primăria cu Consiliul Local să dea înapoi aceste taxe, să ajungă la jumătate. Tot printr-o lege ar trebui să revenim la normalitate. (...) Guvernul actual trebuie să înțeleagă lucrul acesta. Când pui un bir deodată peste 100% pe capul oamenilor, oamenii nu mai plătesc”, a spus edilul la Antena 3 CNN.

Primarul a declarat că este „posibil” să rămână fără bani și a adăugat că în jurul comunei sale sunt alte 20-30 de localități care nu au bani în acest moment nici ca să plătească salariile angajaților.

Gheorghe Marin a adăugat că și concedierile pregătite de Guvernul Bolojan vor afecta activitatea primăriilor.

„De jumătate de an tot se vorbește de această reformă. O așteptăm și noi să vedem în forma finală cum va fi. Ce am înțeles noi va fi 30%, dar nu mai mult de 20% din efectivul pe care îl avem la ora actuală. Dacă va fi așa cum spun dânșii, va fi încă o dată grav de tot pentru noi ca să mai putem veni în sprijinul cetățenilor. E o comună mare, cu multe provocări, în care dacă nu ai personal calificat și bun, nu ai cum să-ți faci treaba, cum să-ți desfășori activitatea”, a spus edilul.