Revoltă fără precedent împotriva taxelor. Sute de primari vin la București. Marți, grevă în peste 1.300 de comune

„Nu mai plătesc”. Primarii spun că oamenii refuză să plătească taxele majoratePublicat acum 32 minute
Edili din toată țara spun că nemulțumirea socială crește, după majorarea taxelor și impozitelor locale, iar oamenii din comunele pe care le administrează refuză să își mai plătească taxele. Primarul comunei Matca, Marin Gheorghe, a declarat, la Antena 3 CNN, că și primăria pe care o conduce a încasat mai puține taxe anul acesta decât se aștepta.
„Oamenii nu mai plătesc. Vine un cetățean la mine, un bătrân de peste 70 de ani și spune așa 'Eu am plătit anul trecut pe casa mea 80 lei, acuma trebuie să plătesc 180 lei. Nu am acești bani de unde să-i plătesc, ce fac? Și i-am spus 'Domnule, eu nu am ce să fac. Este o lege, noi trebuie să o respectăm'. Tot auzim că se poate da înapoi. Nu e adevărat. Când este o lege, trebuie respectată legea. Nu poate să facă primăria cu Consiliul Local să dea înapoi aceste taxe, să ajungă la jumătate. Tot printr-o lege ar trebui să revenim la normalitate. (...) Guvernul actual trebuie să înțeleagă lucrul acesta. Când pui un bir deodată peste 100% pe capul oamenilor, oamenii nu mai plătesc”, a spus edilul la Antena 3 CNN.
Primarul a declarat că este „posibil” să rămână fără bani și a adăugat că în jurul comunei sale sunt alte 20-30 de localități care nu au bani în acest moment nici ca să plătească salariile angajaților.
Gheorghe Marin a adăugat că și concedierile pregătite de Guvernul Bolojan vor afecta activitatea primăriilor.
„De jumătate de an tot se vorbește de această reformă. O așteptăm și noi să vedem în forma finală cum va fi. Ce am înțeles noi va fi 30%, dar nu mai mult de 20% din efectivul pe care îl avem la ora actuală. Dacă va fi așa cum spun dânșii, va fi încă o dată grav de tot pentru noi ca să mai putem veni în sprijinul cetățenilor. E o comună mare, cu multe provocări, în care dacă nu ai personal calificat și bun, nu ai cum să-ți faci treaba, cum să-ți desfășori activitatea”, a spus edilul.
Asociația Comunelor din România sesizează Consiliul EuropeiPublicat acum 51 minute
Plenul Asociației Comunelor din România a votat, în unanimitate, să sesizeze Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei pentru „încălcarea autonomiei locale” de către Guvernul Bolojan prin măsurile adoptate care vizează administrația publică.
„Niciodată nu au fost măsurile atât de draconice”. Sute de primari vin la București să se întâlnească cu premierul Ilie BolojanPublicat acum 1 ora si 21 minute
Sute de primari sunt în drum spre București pentru a-l convinge pe Ilie Bolojan să modifice reforma administrației publice, pregătită de Guvern. Aceștia se vor întâlni la reuniunea Asociației Comunelor din România, care are loc la Palatul Parlamentului. Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România, a explicat, la Antena 3 CNN, că în paralel cu această discuție, peste 1.300 de comune din țară vor da startul unei greve de avertisment. Este fără precedent. Emil Drăghici a spus că niciodată măsurile pregătite de un Guvern pentru administrația locală nu au fost „atât de draconice”.
Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România, reprezintă 2.862 de comune și primarii lor. „Toate aceste măsuri au făcut să umple sala chiar și mâine la întâlnire să vină încă vreo 200 de colegi în plus și mi-e tare teamă că voi fi forțat împrejurări să umplem pavilionul expozițional, pentru că toți primarii comunelor din România sunt tare supărați și îndurerați de ceea ce se întâmplă statul românesc”, a spus el la Antena 3 CNN.
Acesta susține că Guvernul încalcă autonomia locală și contribuie la „degradarea” satului românesc. „Mâine, timp de două ore, sunt în grevă toate primăriile comunelor din România. Nu s-a mai întâmplat. Niciodată n-au fost măsurile atât de draconice, luate împotriva noastră, trebuia să fim consultați, pentru că aceste măsuri sigur ar fi avut un alt suport, dacă se ținea seama și de aportul nostru.”
Emil Drăghici a criticat și faptul că impozitele și taxele locale au fost majorate prea din scurt. „Problema să știți că n-a fost neapărat nivelul mare, mai degrabă data la care a fost luată măsura, (...) trosc, ți-au pus-o piept, mergeți cu ea înainte.”
Revoltă fără precedent în rândul primarilor. Edilii pregătesc o grevă de avertisment în peste 1.300 de comunePublicat acum 1 ora si 36 minute
Este revoltă fără precedent în administraţia locală. Sute de primari vin la București pentru a discuta cu premierul Ilie Bolojan la Adunarea Generală a Asociației Comunelor, care va avea loc la Palatul Parlamentului. Edilii sunt nemulţumiţi de planurile Guvernului legate de reforma administraţiei şi ameninţă cu greva generală în cazul în care aceasta va fi adoptată. Deja de mâine începe o grevă de avertisment în peste 1.300 de comune din ţară.
Greva de avertisment va avea loc marți, între orele 10:00-12:00, exact în timpul întâlnirii premierului Ilie Bolojan cu primarii care vor fi prezenți la Adunarea Generală a Asociației Comunelor de la Palatul Parlamentului. Data grevei generale este setată să aibă loc în ziua imediat ulterioară adoptării în Guvern a reformei administrației publice, amenință primarii.
Proiectul de lege pe care l-a pregătit Executivul pentru administrația publică locală și centrală stârnește furie printre primari. Concret, edilii vor fi nevoiți, după ce Executivul își asumă răspunderea pe această lege, să concedieze angajați, inclusiv polițiști. Reforma prevede că la nivelul unităților administrativ-teritoriale numărul maxim de posturi va fi redus cu 30%, însă proiectul precizează că această măsură nu poate duce la eliminarea a mai mult de 20% din posturile ocupate în prezent. După publicarea legii, prefecții vor avea la dispoziție 20 de zile pentru a comunica fiecărei primării noul număr maxim de posturi.
De asemenea, Guvernul a anunțat că primăriile nu vor mai primi bani în compensare de la centru, când rămân cu conturile goale, așa cum se întâmplă dintotdeauna. Până acum, primarii primeau 63% din cotele de TVA și impozitul pe venit încasat de la locuitori și firmele din localitățile lor, însă acum Guvernul nu le va mai da atât de mulți bani. Motivul? Banii încasați în plus din majorarea taxelor locale ar trebui să rămână autorităților locale și investiți în infrastructura locală. Însă sunt localități din țară în care oamenii nu plătesc aceste taxe și impozite majorate, iar edilii se plâng că trebuie să taie apa și curentul din lipsă de bani.