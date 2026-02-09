Replica unui lider PNL pentru primarii supărați pe taxele lui Bolojan: ”Nu e un capăt de țară”

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. Sursă foto: Hepta

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a reacționat luni la revolta primarilor împotriva taxelor mărite prin decizia Guvernului Bolojan, afirmând că nu este "un capăt de ţară" dacă că sunt edili nemulţumiţi.

Fenechiu a subliniat că premierul Ilie Bolojan a transmis "foarte clar" că toată lumea trebuie "să pună osul într-un fel sau altul", iar lucrurile vor fi înţelese "până la urmă".

"Toţi primarii sunt nemulţumiţi dacă iei nişte bani, dacă nu le dai drumul la nişte proiecte. Bolojan a spus-o foarte clar: toată lumea trebuie să pună osul, într-un fel sau în altul. Deci, din punctul ăsta de vedere, faptul că sunt şi primari nemulţumiţi nu e niciun capăt de ţară, nu e nici ceva spectaculos, pentru că primarul, înainte de orice, este primar.

Vedeţi foarte bine că şi în Asociaţia municipiilor, oraşelor şi comunelor se realizează diverse decizii transpartinice pentru că este vorba de bani şi este vorba de investiţii", a declarat Fenechiu, la Senat.

Lider PNL: În mandatul trecut au fost mulți bani pentru administrația locală, care în prezent nu mai pot fi acordați

El a adăugat că în mandatul trecut au fost "foarte mulţi" bani pentru administraţia publică locală, care, în prezent, nu mai pot fi acordaţi.

"Unui primar care s-a învăţat cu foarte mulţi bani îi va fi greu să gestioneze cu mai puţini bani, să facă restructurare de personal, să prioritizeze proiecte, iar cei care vin acum şi au câştigat alegerile în faţa unui primar care a avut mai mult în mandatul trecut şi, mă rog, a făcut sau nu a făcut, se simt dezavantajaţi pentru că nu au aceleaşi condiţii. Deci, (sunt) nişte chestiuni umane, dar, până la urmă, vor fi înţelese", a arătat Daniel Fenechiu.

Întrebat dacă vor fi depuse amendamente la pachetul de reformă a administraţiei, Fenechiu a susţinut că în fiecare partid politic există oameni care nu sunt cu totul de acord cu soluţiile prezentate de conducerile partidelor.

"Din câte îmi aduc aminte, când s-au adoptat taxele, UDMR nu s-a opus. Înţeleg că a apărut din teritoriu varianta cu reducerea (taxelor), cu revenirea şi înţeleg că şi conducerea UDMR s-a raliat la această propunere", a punctat liderul senatorilor liberali.

El a ironizat solicitarea liderului UDMR Kelemen Hunor de reducere a taxelor şi impozitelor locale, spunând: "E foarte bine, mai putem angaja un milion de oameni în (sectorul) public, putem mări pensiile cu 30% şi salariile cu 50% şi probabil că o să fim foarte populari".

Lider PNL: Bolojan nu face tăieri că așa visează el noaptea

"Deci, omul ăsta (Ilie Bolojan - n.r.) a explicat foarte clar că nu face reduceri şi nu taie pentru că se trezeşte noaptea. A făcut calcule, astea au fost soluţiile pe care le-a găsit, discutând cu Comisia Europeană, cu Ministerul de Finanţe. Ok, nu sunt plăcute (...), dar toate lucrurile astea se pot rezolva în timp.

În primul rând, contează credibilitatea României, contează dobânzile pe care le plătim. Ne împrumutăm în continuare. Contează echilibrul bugetar dacă reuşeşti să-ţi duci jos deficitul, dacă devii un partener credibil. Astea sunt lucrurile importante", a punctat liderul senatorilor PNL.

"Bolojan nu e genul de om care să nu înţeleagă. El înţelege toate lucrurile, dar e într-o situaţie în care, dacă cedează într-o direcţie, presiunea va fi să cedeze peste tot. Iar el a spus foarte clar că, la baza politicii pe care o vede el, stă renunţarea la excepţii. Adică noi suntem o ţară în care sunt mai multe excepţii decât reguli şi atunci hai să stabilim un set de reguli şi cât mai puţine excepţii", a conchis Daniel Fenechiu.