Studiu: Ce modele de maşini au kilometrajul cel mai des manipulat, în România

e modele de maşini au kilometrajul cel mai des manipulat, în România. Sursa foto: Agerpres foto

Audi, Toyota şi Renault sunt mărcile de automobile din România care au avut cel mai frecvent kilometrajul manipulat, potrivit unui studiu realizat de o companie de profil, care a analizat rapoartele de istoric al vehiculelor achiziţionate de utilizatori în 2025, notează Agerpres.

"În 2025, maşina din România al cărui kilometraj a fost cel mai des dat înapoi a fost Audi A8 - 20,1% dintre toate modelele Audi A8 verificate pe carVertical aveau kilometrajul manipulat. În medie, kilometrajul acestui model a fost dat înapoi cu 88.156 km. Următoarele pe listă au fost: Toyota Prius (18,1%) şi Renault Master (17,7%).

Kilometrajul modelelor Toyota Prius a fost derulat în medie cu 181.200 km, în timp ce kilometrajul pentru Renault Master a fost redus cu 239.282 km. Ambele valori sunt exorbitante, suficient cât să afecteze imens valoarea maşinilor", se arată în cercetarea carVertical.

Sursa citată menţionează, în context, că multe dintre aceste modele sunt populare şi în alte ţări europene. De multe ori escrocii importă vehicule dintr-o ţară în alta şi le dau kilometrajul înapoi. Deoarece ţările nu schimbă date din istoricul vehiculelor, autorităţile locale de înmatriculare nu pot vedea întotdeauna înregistrările anterioare ale kilometrajului.

Din păcate, nici nu există reglementări în curs de aprobare pentru a rezolva această problemă, susţin reprezentanţii companiei.

Se recomandă verificarea istoricului

În aceste condiţii, este foarte importantă verificarea istoricului unei maşini rulate înainte de a o cumpăra folosind un furnizor de servicii care poate accesa baze de date internaţionale. Având acces la informaţii din ţări multiple, cumpărătorii pot evalua mai bine adevărata stare a vehiculului.

"Înregistrările de kilometraj, istoricul daunelor, schimbările de proprietar şi alte astfel de informaţii importante pentru cumpărători rămân adesea captive în bazele de date ale instituţiilor naţionale şi ale companiilor private. Cumpărătorii nu pot accesa uşor aceste informaţii, motiv pentru care şoferii din Europa riscă să cumpere maşini grav avariate sau vehicule care au kilometrajul derulat semnificativ. Manipularea kilometrajului este unul dintre principalele motive pentru care şoferii şi bugetele naţionale pierd extrem de mulţi bani anual", a transmis Matas Buzelis, expert în piaţa auto din cadrul carVertical.

Modelele care au odometrul cel mai frecvent manipulat nu au întotdeauna cele mai mari reduceri de kilometraj. În România, cele mai mari reduceri medii au fost găsite la modelele Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter şi Renault Master. Citirile odometrului pentru Fiat Ducato au fost reduse în medie cu 266.752 km, în timp ce pentru Mercedes-Benz Sprinter media a fost de 262.390 km. Renault Master este pe locul trei cu o medie de 239.282 km.

"Într-un raport de istoric auto, şoferii pot vedea cum a evoluat kilometrajul unei maşini de-a lungul timpului, când a fost manipulat şi cu câţi kilometri a fost redus. Unele maşini au kilometrajul dat înapoi de mai multe ori pentru a fi mai atractive când sunt scoase la vânzare pe piaţa maşinilor second-hand. Pe lângă preţul de achiziţie umflat artificial, aceste maşini sunt extrem de dificil de întreţinut - se vor strica mult mai repede şi reviziile sunt greu de programat, neavând acces la valoarea reală a kilometrajului. Dacă cumperi o astfel de maşină şi vrei să o vinzi în viitor, sunt şanse mari să suporţi scăderea de valoare şi să o vinzi la un preţ mult mai mic în comparaţie cu preţul de achiziţie", a explicat Buzelis.

Cel mai mic risc, la Peugeot Boxer

Dintre cele 20 de modele din România care au cel mai frecvent kilometrajul derulat, cel mai mic risc pare să fie asociat cu Peugeot Boxer - doar 12,1% dintre toate modelele Peugeot Boxer verificate pe carVertical aveau kilometraj manipulat. "Deşi şansele de a cumpăra un Peugeot Boxer care are kilometrajul dat înapoi sunt vizibil mai mici decât cu un Audi A8, totuşi ponderea odometrelor manipulate este semnificativă. Practic unul din 8 modele Peugeot Boxer care au fost verificate în România ar putea avea kilometrajul modificat", se mai arată în sondaj menţionat.

Următoarele pe listă au fost Volkswagen Sharan (12,6%) şi Mercedes-Benz E-Class (12,7%).

Dacă punem la un loc toate ţările europene incluse în studiu, atunci modelele al căror kilometraj a fost derulat cel mai des sunt Toyota Prius (14,3%), Audi A8 (12,2%) şi Volvo V70 (9,3%), potrivit documentului.

Studiul carVertical a analizat rapoartele de istoric al vehiculelor achiziţionate de utilizatorii companiei între ianuarie 2025 şi decembrie 2025. Înregistrările de manipulare a kilometrajului găsite în rapoarte au fost grupate după marcă şi model de maşină, analizate, convertite în procente şi clasificate în consecinţă.

carVertical operează în 37 de ţări şi obţine date din peste 1.000 de baze de date internaţionale cum ar fi cele aparţinând forţelor de ordine, registrelor naţionale/de stat, instituţiilor financiare şi portalurilor cu anunţuri auto. Prin procesarea anuală a milioane de rapoarte privind istoricul vehiculelor, compania poate observa tendinţe şi poate emite previziuni şi perspective unice asupra pieţei de maşini second-hand.