Tesla lui Musk lansează o versiune mai ieftină de Cybertruck, ca să convingă clienții să cumpere camioneta. Cât costă noul model

Camionetă Cybertruck de la Tesla. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Producătorul de automobile electrice Tesla a dezvăluit joi o variantă mai ieftină a camionetei Cybertruck pe piaţa din SUA, şi totodată a redus preţul la modelul Cyberbeast, cea mai puternică versiune a camionetei electrice Cybertruck, într-un moment în care se chinuie să găsească cumpărători pentru camionetele sale, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Tesla a informat că noul model de camionetă Cybertruck are un preţ de 59.990 de dolari, ceea ce îl face „cel mai accesibil” Cybertruck de până acum, în timp ce preţul pentru varianta Cyberbeast a fost redus la 99.990 dolari, de la 114.990 dolari.

Odată cu reducerea de preţ, Tesla pare să fi renunţat la „Pachetul Luxe” pentru modelul care includea conducere autonomă supravegheată şi acces gratuit la reţeaua sa Supercharger. Tesla adăugase acest pachet la gama sa în luna august 2025, când a majorat preţul camionetei.

Reduceri la mașinile Tesla în 2026

Reducerile de preţ au devenit o componentă cheie a strategiei Tesla pentru 2026, producătorul reducând preţurile de intrare pentru a atrage cumpărători mai atenţi la costuri, fără a lansa un nou vehicul pentru piaţa de masă.

La nivel general, întreaga piaţă a vehiculelor electrice a încetinit după luna septembrie 2025, când administraţia Trump a pus capăt bonusului, de 7.500 dolari, acordat la achiziţionarea de automobile electrice. Tesla se confruntă, de asemenea, cu o concurenţă intensă la nivel global.

Analiştii au avertizat că o pondere mai mare a vehiculelor cu preţuri mai mici ar putea pune presiunea asupra marjelor operaţionale, exceptând cazul în care Tesla poate compensa impactul prin reducerea costurilor de fabricaţie sau prin venituri mai mari din software şi servicii.

Luna trecută, directorul general de la Tesla, Elon Musk, a anunţat că firma va înceta producţia SUV-ului său Model X şi a sedanurilor Model S şi va folosi în schimb fabrica sa din California pentru a produce roboţi umanoizi.