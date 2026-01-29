Tesla renunță la mașini pentru „armata de roboți” a lui Musk: Două dintre cele mai cunoscute modele sunt scoase din producție

Mașini parcate la o reprezentanță Tesla. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

În cel mai clar semn de până acum că Tesla se îndepărtează de afacerea cu mașini electrice, directorul general Elon Musk a anunțat miercuri, în cadrul unei conferințe cu investitorii, că firma va opri producția SUV-ului Model X și a sedanului Model S.

„Este momentul să închidem, practic, programele Model S și Model X”, a spus Musk. „Ne așteptăm să oprim producția acestora în trimestrul următor”.

Fabrica Tesla din Fremont, California, unde sunt produse modelele S și X, va fi transformată pentru a produce viitorul robot Optimus, a mai precizat Musk, potrivit The Guardian.

Cel mai recent raport financiar trimestrial al companiei arată o scădere a vânzărilor de vehicule și a veniturilor, în condițiile în care Musk își leagă viitorul companiei de inteligența artificială și robotică. În document, Tesla descrie anul dificil prin care a trecut drept o „tranziție de la o companie axată pe hardware la o companie de inteligență artificială fizică”.

Așteptările mari și promisiunile ambițioase făcute de Musk au ajutat Tesla să depășească estimările Wall Street, chiar dacă firma a raportat prima scădere anuală a veniturilor din istoria sa, de 3%. Tesla a anunțat un profit de 0,50 dolari pe acțiune în al patrulea trimestru, peste estimarea analiștilor de 0,45 dolari. Veniturile raportate au fost de 24,9 miliarde de dolari, peste prognoza de 24,79 miliarde.

Veniturile totale din sectorul auto au scăzut cu 11% în 2025 față de anul precedent. La începutul acestei luni, Tesla a publicat și datele privind livrările din trimestrul al patrulea, care reflectă numărul de mașini ajunse la clienți, nu vânzările din showroom-uri. Acestea arată o scădere de 16% față de anul trecut, afectată în special de prăbușirea cererii din Europa. Acțiunile companiei au crescut cu până la 4% în tranzacțiile de după închiderea pieței, înainte ca avansul să se tempereze.

Pe măsură ce vânzările de mașini au scăzut în ultimul an, Musk și conducerea Tesla au pus tot mai mult accent pe proiecte bazate pe inteligență artificială, precum robotul umanoid Optimus și taxiurile autonome Robotaxi. Toate aceste tehnologii sunt încă netestate la scară largă și nu sunt disponibile publicului, cu atât mai puțin profitabile, însă i-au permis lui Musk să susțină că firma va avea o creștere spectaculoasă în viitor, chiar dacă rezultatele actuale sunt modeste.

Musk a declarat că Optimus va fi „cel mai important produs din toate timpurile” și a spus că roboții, alături de vehiculele autonome, vor crea „o lume fără sărăcie”.

Potrivit raportului financiar, Tesla intenționează să înceapă producția robotului Optimus înainte de sfârșitul anului 2026. Musk a afirmat că robotul va fi pus în vânzare pentru public în 2027. Totodată, Tesla a anunțat că a fost de acord, la începutul acestei luni, să investească 2 miliarde de dolari în xAI, compania de inteligență artificială a lui Musk.

Directorul financiar al Tesla, Vaibhav Taneja, a declarat în cadrul conferinței cu investitorii că bugetul de investiții al companiei va ajunge la 20 de miliarde de dolari, o sumă mult peste estimările făcute de majoritatea analiștilor.

Deși acțiunile Tesla s-au prăbușit anul trecut, în perioada controversată în care Musk a fost implicat în activitatea guvernamentală, ele au revenit la cel mai ridicat nivel din istorie în luna decembrie, pe fondul entuziasmului pieței pentru investițiile în inteligență artificială și al promisiunii lui Musk de a construi o „armată de roboți”. Luna precedentă, acționarii Tesla au aprobat și un pachet salarial pentru Musk care i-ar putea aduce până la un trilion de dolari, dacă firma va atinge o serie de obiective financiare.

În timp ce Tesla își promovează proiectele viitoare drept dovadă a succesului care urmează, unele dintre produsele sale considerate cândva futuriste se confruntă cu dificultăți. Cybertruck, despre care Musk spunea la începutul acestei luni că este „cea mai bună mașină produsă vreodată de Tesla”, a înregistrat anul trecut o scădere a vânzărilor de 48%, potrivit datelor Kelley Blue Book.

Tesla se confruntă tot mai puternic cu concurența altor producători de mașini electrice, în special a companiei chineze BYD, care a depășit Tesla anul trecut și a devenit cel mai mare producător de automobile electrice din lume. Vânzările BYD au crescut cu 28% în 2025, compania oferind pe mai multe piețe alternative mai ieftine la modelele Tesla.