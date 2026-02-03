Majoritatea șoferilor români nu au voie să conducă un Cybertruck pe drumurile publice: Ce condiții și amenzi prevede Codul Rutier

Vehicul electric Tesla Cybertruck pe drum, în condiții de iarnă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un caz petrecut în Lugoj a scos în evidență limitele legale din România pentru conducerea unuia dintre cele mai neobișnuite vehicule electrice: Tesla Cybertruck. Un cetățean bulgar aflat în tranzit prin țara noastră a fost oprit de polițiști și lăsat fără permis după ce autoritățile au constatat că nu deținea categoria de permis necesară pentru a conduce camioneta electrică futuristă pe drumurile publice. Incidentul a atras nu doar atenția trecătorilor și a pasionaților de automobile, ci și un dosar penal pentru conducere fără permis corespunzător.

Conform legislației rutiere din România, permisul de conducere categoria B — cel deținute de majoritatea șoferilor — permite conducerea vehiculelor a căror masă maximă autorizată nu depășește 3.500 de kilograme.

Problema este că Tesla Cybertruck depășește această limită, având o masă maximă autorizată estimată între 3,6 și 4,1 tone, în funcție de versiune.

Ce șoferi pot conduce Tesla Cybertruck pe drumurile din România

Codul Rutier român impune astfel ca pentru a conduce legal un astfel de vehicul pe drumurile publice să fie necesar permisul de conducere categoria C, destinat vehiculelor de mare tonaj.

Fără această categorie de permis, un șofer nu are dreptul să circule cu o camionetă de acest fel, iar nerespectarea regulilor constituie infracțiune de conducere fără permis corespunzător — fapt pentru care șoferul din Lugoj a rămas fără permis și s‑a deschis un dosar penal.

Cazul a relansat discuția despre apariția pe drumurile publice din România a unor modele importate neobișnuite sau rare, dar fără ca șoferii să fie conștienți de prevederile specifice ale Codului Rutier.

Chiar dacă un vehicul este înmatriculat legal într‑un alt stat și are toate documentele tehnice în ordine, dacă masa sa depășește limitele pentru categoria B, nu poate fi condus de un șofer care deține doar această categorie de permis.

Pe lângă cerința de permis de conducere corespunzător greutății, legislația auto din România prevede și alte condiții obligatorii pentru circulația oricărui vehicul pe drumurile publice.

Reguli pentru a conduce o mașină pe drumuri publice

Astfel, mașina trebuie să fie înmatriculată valabil, să dețină certificat de înmatriculare și asigurare RCA, să treacă periodic ITP și să respecte regulile rutiere în vigoare.

În cazul autoturismelor înmatriculate în alte țări, acestea pot circula pe teritoriul României pentru o perioadă limitată (de regulă până la 90 de zile), dacă sunt respectate documentele și condițiile de asigurare.

Prin urmare, majoritatea șoferilor români care dețin doar permisul de categoria B nu pot conduce legal un Tesla Cybertruck pe străzile din România, iar orice astfel de tentativă fără permis corespunzător se poate solda cu sancțiuni, inclusiv reținerea permisului și dosar penal.

Ce amenzi și alte sacțiuni riști dacă circuli cu un Cybertruck și ai doar permis categoria B

Conducerea unui Tesla Cybertruck sau a oricărui vehicul a cărui masă maximă autorizată depășește limitele permisului de categoria B este considerată încălcare a legislației rutiere.

Codul Rutier prevede pentru astfel de situații mai multe consecințe legale și financiare. În primul rând, șoferul riscă amenzi contravenționale între 870 și 1.160 lei, iar autoritățile pot reține permisul de conducere pentru o perioadă determinată, pentru a împiedica continuarea circulației ilegale.

În funcție de gravitatea faptei și de modul în care aceasta este încadrată, conducerea fără permis corespunzător poate fi tratată ca infracțiune, conform articolului 335 din Codul Penal, care prevede pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Această situație se aplică mai ales dacă șoferul cauzează accidente sau dacă este recidivist.

Pe plan financiar, șoferul este expus și la riscuri civile. Dacă are loc un accident, asigurarea RCA nu acoperă daunele, deoarece vehiculul a fost condus fără drept legal, iar șoferul devine direct răspunzător pentru toate pagubele materiale și vătămările corporale produse.

Mai mult, în cazul unor controale repetate, poliția poate aplica măsuri complementare, cum ar fi interdicția de a conduce orice vehicul până la obținerea permisului corespunzător pentru categoria necesară, și poate sesiza autoritățile pentru investigații suplimentare privind siguranța rutieră.