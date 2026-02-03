Șoferul unei Tesla Cybertruck, lăsat fără permis în Lugoj. Nu avea voie să conducă mașina, potrivit Codului rutier din România

Conform legislației din România, un Tesla Cybertruck nu poate fi condus legal cu permis de conducere categoria B. FOTO: Hepta

Un șofer bulgar care conducea un Tesla Cybertruck pe străzile din Lugoj a rămas fără permis auto, după ce a fost oprit în trafic de către polițiști.

Oamenii legii l-au legitimat pe șofer și au constatat că acesta, aflat în tranzit prin România, nu deținea permis de conducere pentru categoria de vehicule din care face parte mașina, scrie lugojinfo.ro.

„La data de 25 ianuarie a.c., polițiștii Biroului Rutier Lugoj au oprit pentru control, pe strada Caransebeșului din municipiu, un autovehicul condus de către un bărbat de 39 de ani. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, a rezultat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru categoria din care face parte autovehiculul. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără a deține permisul de conducere corespunzător categoriei din care face parte acesta”, a transmis IPJ Timiș.

Conform legislației din România, un Tesla Cybertruck nu poate fi condus legal cu permis de conducere categoria B.

Codul rutier prevede că permisul categoria B permite conducerea vehiculelor cu o masă totală maxim autorizată de până la 3.500 kg. Tesla Cybertruck are o masă maximă autorizată peste această limită, estimată între 3,6 și 4,1 tone, în funcție de versiune.

Pentru a fi condus legal pe drumurile publice din România, este necesar permisul de conducere categoria C, destinat vehiculelor de mare tonaj.