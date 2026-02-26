Țările nordice sunt în alertă. O putere străină plănuiește un atac „în viitorul apropiat” asupra infrastructurii energetice

Autoritățile suedeze cooperează în cadrul unei operațiuni internaționale privind această amenințare, iar poliția păzește instalații esențiale pentru societate. Foto: colaj Getty Images/Profimedia Images

Țările nordice sunt în alertă, după ce o amenințare serioasă a fost îndreptată asupra infrastructurii energetice din aceste state. Un agent, care ar lucra la comanda unei puteri străine, a devoalat că va urma un atac în „viitorul apropiat” asupra unor instalații esențiale din sectorul energiei, potrivit informațiilor obținute de postul suedez TV4 Nyheterna.

Autoritățile suedeze cooperează în cadrul unei operațiuni internaționale privind această amenințare, iar poliția păzește instalații esențiale pentru societate. Polițiștii au primit avertizări dure să ia această amenințare în serios, să fie extrem de atenți să noteze orice activitate care deviază de la normal.

Conform surselor postului de televiziune suedez, agentul în cauză ar fi dat o dată limită pentru atac.

Situația este similară și în alte țări nordice, unde autoritățile sunt, de asemenea, în alertă privind un potențial atac.

Informații confirmate parțial

Poliția suedeză a confirmat, parțial, informațiile relatate de postul de televiziune.

„Suntem la curent cu informațiile, monitorizăm activ situația și colaborăm cu actorii relevanți. Vă îndrumăm către Agenția Suedeză pentru Apărare Civilă (MCF) sau către Agenția Suedeză pentru Energie”, a declarat Karin Styrenius, purtătoare de cuvânt a Poliției.

Agenția pentru Energie a transmis, de asemenea, că a „primit anumite informații în acest sens”, dar face trimitere la Swedish Defence Radio Agency (FRA), care a solicitat să revină ulterior cu un punct de vedere. Agenția pentru Apărare Civilă confirmă, de asemenea, existența amenințării, dar face trimitere tot la FRA. „Suntem la curent cu informațiile, monitorizăm situația și cooperăm cu actorii relevanți. Direcționăm solicitările de interviu către FRA”, a declarat Anna Wennerström, ofițer de presă al Agenției pentru Apărare Civilă. Serviciul de informații suedez, Sapo, a transmis că „nu poate oferi mai multe detalii despre aceste informații”.