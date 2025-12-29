Cum arată palatul lui Putin din Novgorod despre care Rusia susține că ar fi fost atacat de Ucraina. Imagini din satelit

Reședința de vacanță a lui Putin se află la sud-est de orașul Novgorod, la aproximativ 140 de kilometri distanță, pe Lacul Valdai.Foto: colaj Google Satellite/NASA Satelitte/Profimedia Images

Reședința lui Vladimir Putin, despre care rușii susțin că ar fi fost atacată de ucraineni cu aproape 100 de drone, se află în zona Valdai, în regiunea Novgorod, și imaginile din satelit arată că este în același timp și un palat și o fortificație. Este locul pe care liderul rus îl folosește pentru vacanțe, întâlniri discrete, dar și unde locuiește iubita cu 30 de ani mai tânără. Locația este înconjurată de o rețea de apărare aeriană echipată cu 12 sisteme Panțîr, capabile să intercepteze drone și rachete de croazieră, potrivit Radio Europa Liberă.

Imaginile din satelit arată dimensiunea și nivelul ridicat de confort al reședinței, cu clădiri și facilități extinse.

Reședința de vacanță a lui Putin se află la sud-est de orașul Novgorod, la aproximativ 140 de kilometri distanță, pe Lacul Valdai. Locația este una destul de izolată, are acces la lacuri și păduri și este folosită adesea de liderul rus pentru întâlniri discrete.

Palatul lui Putin

Complexul include, potrivit relatărilor din presa externă, o vilă cu patru etaje, un mare complex spa cu piscină și baie cu nămol, un grajd, un teren de golf, un teren de tenis, un pavilion în stil chinezesc și o biserică privată.

Proprietatea mai cuprinde o vilă separată construită pentru presupusa sa parteneră de lungă durată, Alina Kabaeva, și pentru copiii lor. Vila se află la doar 800 de metri de reședința privată a lui Putin.

Cu o suprafață de peste 1.200 de metri pătrați, casa a fost realizată în întregime din lemn de o companie deținută de Iuri Kovalciuc, un om de afaceri rus cunoscut drept „bancherul lui Putin”.

În anul 2021, lângă casa fostei gimnaste a fost construit un debarcader. Facilitatea completează acest ansamblu rezidențial la dispoziția liderului de la Kremlin, care dispune, între altele, de o cale ferată exclusivă pentru a ajunge la propria reședință.

Putin și-a baricadat reședința din Valdai

Proprietatea este puternic fortificată. Zona este supravegheată permanent de Serviciul Federal de Protecție (FSO), iar accesul este strict restricționat. Reședința este înconjurată de o rețea de apărare aeriană echipată cu 12 sisteme Panțîr, capabile să intercepteze drone și rachete de croazieră, relatează Radio Europa Liberă.

Această infrastructură defensivă sugerează că reședința este tratată ca o zonă strategică, în contextul intensificării atacurilor cu drone ucrainene asupra teritoriului Federației Ruse.

Conform publicației de investigații Proekt și imaginilor analizate de jurnaliști ruși în exil, în jurul complexului prezidențial din Valdai au fost instalate numeroase sisteme de apărare aeriană. Cele mai multe sunt echipate cu sisteme Panțîr-S1, montate pe turnuri înalte.

În ciuda izolării sale, densitatea apărării aeriene în apropierea reședinței Valdai este semnificativă - doar de cinci ori mai mică decât în Moscova și regiunea Moscovei, unde au fost identificate aproximativ 60 de astfel de poziții din 2022, chiar dacă populația regiunii depășește 20 de milioane.

Rușii spun că Ucraina a atacat această reședință

În timpul negocierilor de pace de la Mar-a-Lago, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina că a lansat un atac masiv cu aproape 100 de drone asupra reședinței președintelui Vladimir Putin. Ministrul rus a susținut că toate vehiculele aeriene fără pilot implicate în atac „au fost distruse”.

Lavrov a atenționat, de asemenea, că deși Rusia nu dorește să iasă din negocierile cu SUA, poziția Moscovei va fi reconsiderată. „Astfel de acțiuni nesăbuite nu vor rămâne fără răspuns. Țintele contraatacurilor și momentul în care acestea vor fi aplicate de Forțele Armate ale Rusiei au fost deja stabilite”, a avertizat șeful diplomației ruse.

Kievul neagă atacul. Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia pregătește terenul pentru atacarea complexului guvernamental din Kiev. „Trebuie să fim prudenți: ar putea avea loc un atac asupra clădirilor guvernamentale (din capitală)”, a spus președintele ucrainean. El a respins declarațiile lui Lavrov privind un presupus atac al Ucrainei asupra reședinței lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod.

Însă Vladimir Putin s-a plâns și într-o convorbire telefonică cu Donald Trump de acest presupus atac. Președintele american le-a spus apoi jurnaliștilor, când a fost întrebat despre acest prespus atac, că „n-ar fi bine deloc. Ar fi păcat să se fi întâmplat asta.” Afirmațiile președintelui SUA vin după ce anterior a spus că Rusia „vrea ca Ucraina să aibă succes”.