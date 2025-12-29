Ce spune Trump după ce Rusia a acuzat Ucraina că a încercat să bombardeze cu drone reședința lui Putin: "N-ar fi bine deloc"

Donald Trump spune că "n-ar fi bine deloc" dacă Ucraina a atacat cu drone reședința lui Vladimir Putin. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a reacționat, luni, la pretinsul atac despre care Rusia susține că a fost lansat de Ucraina asupra reședinței lui Vladimir Putin în noaptea de 28 spre 29 decembrie, în Novogorod.

Putin s-a plâns de acest atac în conversația telefonică pe care a purtat-o cu Trump în cursul zilei de luni, iar Iuri Ușakov, consilierul președintelui rus pentru afaceri externe, spune că președintele american s-a declarat "indignat" de "acțiunile nebunești" ale ucrainenilor.

Trump a fost solicitat de jurnaliști să comenteze pretinsul atac în marja unei întâlniri cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

"Domnule președinte, rușii spun că ucrainenii au încercat să țintească reședința președintelui Putin. Aveți informații în legătură cu asta?", a fost el întrebat.

"Nu știu despre asta. De-abia am aflat despre acest lucru. N-ar fi bine deloc. Ar fi păcat să se fi întamplat asta. Am discutat în această dimineață, am asteptat să discut cu președintele Putin în această dimineață, pentru că ieri (duminică, n.r.) am terminat la 2.30. Era 2:30 dimineața în Rusia când am terminat am vorbit (se referă la discuția cu Volodimir Zelenski de la Mar-a-Lago, n.r.)

Am vorbit (cu Putin) la ora 8 dimineața, ora noastră. A fost o conversație foarte productivă cu președintele Putin. Sunt cateva chestiuni mai spinoase. Am discutat despre câteva chestiuni pe care le vom rezolva, sperăm. Și dacă le vom rezolva, vom avea pace. Ucraina pierde mii de soldați lunar (...)

Este vorba despre foarte mulți oameni care mor. 2.600 de militari au fost uciși luna trecută", a răspuns el.

Această primă reacție publică a președintelui SUA la incidentul invocar de Rusia este mult mai rezervată decât cea pe care Kremlinul susține că ar fi avut-o Trump în discuția telefonică de luni cu Vladimir Putin.

Consilier rus: Trump a spus că nici nu și-a putut imagina "acțiunile nebunești" ale ucrainenilor

"Astăzi a avut loc o nouă convorbire telefonică între președinții Rusiei și Statelor Unite.

Donald Trump și consilierii săi principali, care au fost prezenți (...), au informat în detaliu despre principalele rezultate ale negocierilor anterioare.

În cadrul acestor negocieri, partea americană (...) s-a concentrat pe necesitatea ca partea ucraineană să facă pași reali în direcția unei reglementări finale a conflictului și să nu folosească acest timp pentru a-și reorganiza forțele armate, ci pentru a se concentra pe obținerea unui acord cuprinzător care să ducă la încetarea reală a conflictului armat.

Donald Trump a informat despre unele dintre realizările echipei lui Zelenski, care merg în această direcție. Dar, conform evaluării noastre, autoritățile de la Kiev lasă încă spațiu pentru diverse interpretări pentru a evita îndeplinirea obligațiilor lor.

Și, desigur, Vladimir Putin i-a atras atenția lui Donald Trump că, imediat după ceea ce partea americană a calificat drept o rundă de negocieri reușită la Mar-a-Lago, regimul de la Kiev a lansat un atac terorist cu drone asupra reședinței de stat a președintelui Rusiei în regiunea Novgorod.

Partea rusă a declarat clar că astfel de acțiuni teroriste iresponsabile vor atrage cea mai serioasă reacție. Președintele Statelor Unite a fost șocat acest atac, a fost literalmente indignat.

Consilier rus: Rusia va continua colaborarea cu americanii dar își va revizui poziția după atacul ucrainean

El a spus că nici măcar nu își putea imagina astfel de acțiuni nebunești. Și, așa cum s-a menționat, acest lucru va influența fără îndoială abordările americane în contextul colaborării cu Zelenski (...)

Vladimir Putin a subliniat că partea rusă intenționează să continue să colaboreze strâns cu partenerii americani în căutarea modalităților de a obține pacea.

Totuși, poziția Rusiei va fi revizuită.

Americanii trebuie să înțeleagă că, având în vedere terorismul de stat din Kiev, partea rusă nu poate acționa altfel", a declarat Iuri Ușakov în legătură cu convorbirea telefonică între Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurată luni.