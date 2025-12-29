Putin i s-a plâns lui Trump, la telefon, că Zelenski i-a atacat reședința. "Trump a fost șocat si indignat"

2 minute de citit Publicat la 18:39 29 Dec 2025 Modificat la 18:56 29 Dec 2025

Vladimir Putin și Donald Trump au vorbit la telefon pentru a doua oară în două zile. Sursă colaj foto: Getty Images

Președinții Donald Trump și Vladimir Putin au purtat luni o discuție telefonică, la o zi după negocierile din Florida între liderul american și omologul său ucrainean.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a transmis pe X că a fost "o convorbire pozitivă"

Este cea de-a doua convorbire telefonică în decursul a două zile între cei doi șefi de stat.

Prima s-a desfășurat înainte de discuțiile de duminică dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski.

Convorbirea Trump - Putin de luni a fost anticipată de Kremlin.

În paralel cu acest apel telefonic, părțile rusă și ucraineană au lansat noi acuzații reciproce.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, susține că Ucraina ar fi efectuat un atac cu drone asupra unei resedinte a lui Vladimir Putin. Lavrov a ameințat Kievul cu represalii și a avertizat că Rusia își va "reconsidera" poziția la negocierile de pace.

La rândul său, Volodimir Zelenski a spus că Lavrov minte și că, de fapt, Rusia este cea care pregătește un atac asupra Kievului și se folosește de falsul pretext al atacului asupra reședinței lui Putin pentru a compromite negocierile de pace.

Consilier rus: Putin i-a spus lui Trump că Rusia își va revizui poziția după "terorismul de stat al Kievului"

În timpul apelului telefonic de luni, Vladimir Putin i-a spus "foarte clar" lui Donald Trump că poziția Federației Ruse va fi revizuită în legătură cu "terorismul de stat" practicat de Kiev, a declarat consilierul prezidenţial rus pentru afaceri externe, Iuri Ușakov.

Ușakov s-a referit astfel la presupusul atentat al Ucrainei cu drone asupra reședinței președintelui rus..

Potrivit lui consilierului rus, Trump a fost "șocat și indignat" de presupusul atac ucrainean.

Consilier rus: Trump a spus că nici nu și-a putut imagina "acțiunile nebunești" ale ucrainenilor

"Astăzi a avut loc o nouă convorbire telefonică între președinții Rusiei și Statelor Unite.

Donald Trump și consilierii săi principali, care au fost prezenți (...), au informat în detaliu despre principalele rezultate ale negocierilor anterioare.

În cadrul acestor negocieri, partea americană (...) s-a concentrat pe necesitatea ca partea ucraineană să facă pași reali în direcția unei reglementări finale a conflictului și să nu folosească acest timp pentru a-și reorganiza forțele armate, ci pentru a se concentra pe obținerea unui acord cuprinzător care să ducă la încetarea reală a conflictului armat.

Donald Trump a informat despre unele dintre realizările echipei lui Zelenski, care merg în această direcție. Dar, conform evaluării noastre, autoritățile de la Kiev lasă încă spațiu pentru diverse interpretări pentru a evita îndeplinirea obligațiilor lor.

Și, desigur, Vladimir Putin i-a atras atenția lui Donald Trump că, imediat după ceea ce partea americană a calificat drept o rundă de negocieri reușită la Mar-a-Lago, regimul de la Kiev a lansat un atac terorist cu drone asupra reședinței de stat a președintelui Rusiei în regiunea Novgorod.

Partea rusă a declarat clar că astfel de acțiuni teroriste iresponsabile vor atrafe cea mai serioasă reacție. Președintele Statelor Unite a fost șocat acest atac, a fost literalmente indignat.

El a spus că nici măcar nu își putea imagina astfel de acțiuni nebunești. Și, așa cum s-a menționat, acest lucru va influența fără îndoială abordările americane în contextul colaborării cu Zelenski (...)

Vladimir Putin a subliniat că partea rusă intenționează să continue să colaboreze strâns cu partenerii americani în căutarea modalităților de a obține pacea.

Totuși, poziția Rusiei va fi revizuită. Americanii trebuie să înțeleagă că, având în vedere terorismul de stat din Kiev, partea rusă nu poate acționa altfel", a declarat Iuri Ușakov în legătură cu convorbirea telefonică între Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurată luni.