Reacția lui Zelenski când Trump îi spune că “Rusia vrea ca Ucraina să aibă succes”. Imaginile au ajuns virale

Publicat la 10:54 29 Dec 2025 Modificat la 10:54 29 Dec 2025

FOTO captura video X

Momentul în care Volodimir Zelenski reacționează zâmbind ironic la declarația lui Donald Trump că „Rusia își dorește succesul Ucrainei” a devenit viral.

După discuțiile din Florida cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, președintele american a fost întrebat dacă în discuția cu Putin s-a pus și problema reconstrucției Ucrainei. Trump a spus că „Rusia va ajuta Ucraina” și că „Rusia își dorește succesul Ucrainei”.

Reporter: „Ați discutat ce reponsabilitatea va avea Rusia în reconstrucția Ucrainei?”

Donald Trump: „Da, am vorbit. Vor ajuta. Rusia va ajuta. Rusia își dorește succesul Ucrainei. Sună ciudat, dar îi explicam președintelui. Președintele Putin a fost foarte generos spre a vedea Ucraina având succes. Le-a dat energie la prețuri mici”.

Când Trump a spus că Rusia „Rusia își dorește succesul Ucrainei”, Volodimir Zelenski a zâmbit, iar reacția lui a ajuns virală.

We are all Zelensky. But no one on Earth has his self-control. https://t.co/nj3ISBXwmF — Garry Kasparov (@Kasparov63) December 28, 2025

Declarația lui Trump vine după ce Putin și armata invadatoare au bombardat cu sălbăticie Kievul și zona adiacentă cu doar câteva ore înainte de discuția Trump-Zelenski.