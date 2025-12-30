George Clooney și soția sa au primit cetățenia franceză: "Moșia din sudul Franței e cel mai fericit loc pentru noi"

George Clooney și soția sa, Amal, la BFI London Film Festival, octombrie 2025. Foto: Getty Images

Actorul american George Clooney, soția sa, Amal Alamuddin Clooney, și cei doi copii ai lor au primit cetățenia franceză, conform unui decret de naturalizare publicat sâmbătă în Monitorul Oficial al țării, transmite luni Agerpres, care citează AFP.

Clooney, care s-a impus în conștiința publicului cu rolul său din serialul "ER" și și-a consolidat cariera cu filmele seriei "Ocean's", își petrece mult timp în Franța, alături de soția sa, avocat de profesie.

"Îmi place cultura franceză, îmi place limba franceză, chiar dacă stau la fel de prost după 400 de zile în care am luat lecții", a declarat actorul și regizorul în vârstă de 64 de ani într-un interviu pentru RTL la începutul lunii decembrie.

Cuplul a achiziționat o casă și o podgorie în Brignoles, un oraș din departamentul Var, în anul 2021.

"Aici nu le sunt făcute poze copiilor noștri. Nu există paparazzi care pândesc în fața porților școlii. Este un lucru esențial pentru noi", s-a confesat el.

"Această moșie este cel mai fericit loc pentru noi", a precizat actorul, care a câștigat un Oscar pentru "Syriana" (2005).

Între timp, compatriotul său, regizorul Jim Jarmusch, și-a anunțat vineri la radio France Inter intenția de a solicita cetățenia franceză.

"Mi-ar plăcea să am un alt loc unde să pot evada din Statele Unite", a declarat el, explicându-și opțiunea prin atracția sa pentru cultura franceză.