Eros Ramazzotti a fost dat în judecată pentru că ar fi distrus apartamentul unui vecin

Eros Ramazzotti a fost dat în judecată de vecinul său care îi cere despăgubiri de 200.000 de euro. Sursa foto: Getty Images

Eros Ramazzotti a fost dat în judecată de un vecin şi îi cere cântăreţului despăgubiri în valoare de 200.000 de euro pentru că lucrările de renovare la locuinţa achiziţionată de cântăreţ în cartierul CityLife din Milano i-ar fi distrus apartamentul. Managerul cântăreţului italian, Gaetano Puglisi, a reacţionat în acest scandal şi a precizat că reclamantul a prezentat „ o versiune incompletă și înșelătoare a faptelor ”.

Totul a început în octombrie 2024 , când Eros Ramazzotti a cumpărat apartamentul de deasupra celui al lui Paolo Rossi, mutându-și și reședința acolo. Imediat după aceea, susțin avocații vecinului, cântărețul italian a început lucrări de amenajare „la propriu devastatoare ” care au avariat grav apartamentul de dedesubt, relatează Corriere della Sera.

Ramazzotti, au precizat avocații presupusului păgubit, „ a demolat și îndepărtat toți pereții despărțitori interiori, ușile și sistemele, iar ulterior, în câteva zile, atât podelele, cât și șapa de dedesubt au fost îndepărtate folosind ciocane pneumatice ”.

Pe lângă inconvenientele cauzate de „zgomotele puternice și vibrațiile semnificative”, lucrările ar fi provocat o „prăbușire” în apartamentul lui Rossi, cu o „ desprindere de tavan ” într-o parte a locuinței.

Ulterior a urmat un litigiu, deoarece, potrivit lui Rossi, disponibilitatea inițială a firmei angajate de Ramazzotti de a opri lucrările și de a evalua pagubele nu a fost respectată, iar operațiunile cu ciocanul pneumatic au fost reluate în ciuda prăbușirii din apartamentul de dedesupt.

Aşa că vecinul cântăreţului a cerut intervenția autorităților, astfel poliția municipală și pompierii s-au deplasat la fața locului, iar raportul poliției a menționat că îndepărtarea pardoselii de la etajul superior „ar fi putut provoca prăbușirea tavanului, avariind apartamentul de dedesubt”. De asemenea, a fost amplasată o bandă adezivă roșie și albă pentru a restricționa accesul în zona „periculoasă”.

Prin urmare, în ianuarie 2025, „ incidentul a fost reclamat cu plângeri împotriva lui Ramazzotti și a firmei”, dar avocatul artistului, Antonio Cacciato, a răspuns că raportul de expertiză era „ în sine inacceptabil, pentru că era generic, întocmit unilateral și neverificat, în sprijinul unor cereri de despăgubire (generice, ample și nefondate), demonstrând o abordare nejustificat de agresivă, care, fără îndoială, a îngreunat comunicarea dintre părțile implicate”.

Această situaţie a dus la un proces, în care avocații presupusului păgubit au cuantificat despăgubirile „ la peste 200.000 de euro ” și au întocmit rapoarte suplimentare în care daunele erau în mod clar atribuibile „lucrărilor de renovare” la casa Ramazzotti. Artistul, însă, a dat vina pentru prăbușire pe „ presupuse defecte ascunse ale clădirii ”.