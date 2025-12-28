Europa se pregătește de ger năpraznic: Vortexul polar a fost dat peste cap, tot continentul va resimți asta în ianuarie

1 minut de citit Publicat la 12:32 28 Dec 2025 Modificat la 12:32 28 Dec 2025

Europa se pregătește pentru un început de an 2026 mai rece decât normalul, după ce vortexul polar a fost puternic perturbat. Foto: Severe Weather

Europa se pregătește pentru un început de an 2026 mai rece decât normalul, după ce vortexul polar a fost puternic perturbat în stratosferă. Potrivit celor mai recente analize meteo, aerul foarte rece din regiunile polare va fi eliberat și va ajunge spre continentul european, unde va menține temperaturi scăzute în luna ianuarie, scrie Severe Weather.

Vortexul polar este un sistem atmosferic care, în mod normal, ține aerul rece blocat în zona Arcticii. Atunci când acest sistem este slăbit, frigul poate coborî spre sud, afectând Europa și America de Nord.

Ce s-a întâmplat în atmosferă

La sfârșitul lunii noiembrie și începutul lui decembrie a avut loc un fenomen rar, numit încălzire stratosferică. Temperaturile și presiunea au crescut brusc la mare altitudine, iar acest lucru a destabilizat vortexul polar.

Acest tip de eveniment apare foarte rar atât de devreme în sezonul rece. Efectele lui nu se văd imediat la sol, ci după câteva săptămâni, pe măsură ce schimbările din atmosferă coboară spre nivelurile joase.

Aer rece direcționat spre Europa

Prognozele arată că vortexul polar s-a împărțit în două zone principale. Una influențează America de Nord, iar cealaltă este orientată spre Europa. Această situație permite aerului polar rece să pătrundă pe continent dinspre nord.

În zilele următoare și la începutul anului viitor, majoritatea Europei va fi afectată de temperaturi scăzute, inclusiv regiunile sudice. Sunt posibile și ninsori, acolo unde vor exista condiții favorabile.

Analiza anilor trecuți cu situații similare arată că astfel de episoade reci pot dura mai multe săptămâni. Chiar dacă vortexul polar își poate recăpăta parțial puterea la altitudine, modelele indică faptul că frigul ar putea persista în Europa pe parcursul lunii ianuarie.

Ce arată prognoza pentru ianuarie

Estimările pentru luna ianuarie indică temperaturi sub valorile normale pe cea mai mare parte a continentului. Circulația aerului va favoriza aducerea maselor de aer rece dinspre nord și nord-est, ceea ce susține un tipar de iarnă autentică.

Meteorologii avertizează că este vorba despre o prognoză pe termen lung, dar aceasta este susținută de evoluții atmosferice clare și de exemple similare din trecut.