Cum evoluează vortexul polar, după ce s-a rupt. ANM: Slăbeşte rapid în decembrie. Poate duce la episoade geroase

"Sub influența undelor atmosferice de mare amplitudine generate în troposferă (unde Rossby), vortexul polar poate slăbi, se poate deforma sau, în anumite situații, se poate fragmenta pentru scurt timp", spune ANM. Foto: ANM / Facebook

Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat evoluţia vortexului polar, spunând că "procesele dinamice și termodinamice din atmosferă sunt foarte complexe." ANM transmite că vortexul "indică o slăbire rapidă până la mijlocul lunii decembrie 2025", iar "până în jurul datei de 12 decembrie, va avea loc o încălzire stratosferică deasupra Siberiei", ceea ce "va ajuta la deformarea vortexului polar".

"Procesele dinamice și termodinamice din atmosferă sunt foarte complexe. O perturbație oricât de mică la orice nivel al atmosferei se propagă atât pe verticală cât și pe orizontală și determină modificări ale evoluției vremii, de la scară globală la scară locală, acestea nefiind identice peste tot (ex.: dacă deasupra continentului american se produce un transport de aer rece, în compensare, deasupra Europei ar putea să ajungă un aer cald). În plus, și intervalul după care se va resimți în fiecare regiune în parte influența acestor perturbații este de la câteva ore, până la câteva săptămâni sau chiar luni. Toate acestea depind de procesul și zona din atmosferă în care se produc.

În sezonul rece din fiecare emisferă, de interes major sunt condițiile stratosferice din zona polară. În această perioadă se formează vortexul polar stratosferic, cel mai bine definit în jurul nivelului de 10 hPa (aproximativ 30 km altitudine). Vortexul polar stratosferic este o regiune extinsă de presiune scăzută și aer foarte rece, specifică fiecărei emisfere, și care se dezvoltă la altitudini mari în stratosferă. În această zonă, vânturile vestice puternice organizează o circulație ce menține aerul rece concentrat în apropierea polului", a transmis ANM pe Facebook.

Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a anunțat marți după-amiază, la Antena 3 CNN, prognoza meteo actualizată de Crăciun și de Revelion. Potrivit acesteia, vremea se va menține plăcută, cu temperaturi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă.

ANM subliniază că "sub influența undelor atmosferice de mare amplitudine generate în troposferă (unde Rossby), vortexul polar stratosferic poate slăbi, se poate deforma sau, în anumite situații, se poate fragmenta pentru scurt timp".

"Atunci când vortexul este puternic, vânturile vestice intense păstrează aerul rece în zona arctică, reducând probabilitatea ca acesta să avanseze spre latitudinile temperate. În astfel de situații, circulația atmosferică este, în general, mai stabilă, iar episoadele de vreme foarte rece tind să fie mai puțin frecvente. Sub influența undelor atmosferice de mare amplitudine generate în troposferă (unde Rossby), vortexul polar stratosferic poate slăbi, se poate deforma sau, în anumite situații, se poate fragmenta pentru scurt timp.

Aceste perturbări apar adesea în contextul unor încălziri stratosferice bruște (SSW – Sudden Stratospheric Warming), când temperatura la nivelul de 10 hPa poate crește cu 40–60 grade Celsiusîn doar câteva zile, iar vânturile vestice se reduc semnificativ sau chiar se inversează. Slăbirea sau deformarea vortexului are consecințe pentru vremea de la latitudini medii, deoarece favorizează coborârea aerului rece de origine arctică și poate conduce la valuri puternice de frig. Această legătură între perturbarea vortexului și manifestările severe din troposferă este bine documentată în literatura de specialitate (Waugh et al., 2017)", a adăugat ANM.

Astfel, "un vortex polar slăbit poate favoriza oscilații bruște și extreme ale vremii".

"Evoluția vortexului polar stratosferic este prognozată de modelele numerice globale, acestea având un grad cu atât mai mare de incertitudine, cu cât ne îndepărtăm mai mult în timp.

Un vortex polar slăbit poate favoriza oscilații bruște și extreme ale vremii, în care se trece rapid de la un tip de fenomen meteorologic la altul, deoarece o astfel de configurație determină o atmosferă mai instabilă. În aceste condiții, de exemplu, mediul prognozat ca favorabil pentru vreme rece și ninsoare se poate modifica, iar odată cu el și prognoza realizată. Astfel, pot apărea ajustări ale prognozelor vremii, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, uneori considerabile.

Complexitatea interacțiunilor din atmosferă, inclusiv în acest context, face ca modelarea numerică să nu fie întotdeauna precisă și să existe rezultate diferite ale modelelor numerice, în funcție de mai mulți factori, printre care “fizica modelului”, parametrizările acestuia, rezoluția orizontală și verticală", mai scrie ANM.

Evoluţia vortexului polar până la finalul lunii ianuraie 2026

Meteorologii prezic o "slăbire rapidă a vortexului polar stratosferic până la mijlocul lunii decembrie 2025", însă "după data de 22 decembrie, incertitudinea privind intensitatea vortexului polar stratosferic este tot mai mare".

"O perspectivă a evoluției vortexului polar stratosferic pe o perioadă de timp mai lungă, între 10 decembrie 2025 – 22 ianuarie 2026, este dată de mai multe modele numerice de prognoză a vremii. Niciunul nu este perfect, fiecare dintre ele a avut estimări mai mult sau mai puțin reușite, pentru diverse intervale de timp, dar, unul dintre cele mai bune, în cele mai multe cazuri, este European Center for Medium Weather Forecast (ECMWF) (fig. 1).

Modelul indică o slăbire rapidă a vortexului polar stratosferic până la mijlocul lunii decembrie 2025. La nivelul de 10 hPa, viteza vântului mediu ar putea scădea de la aproximativ 25–30 m/s (caracteristică unui vortex stabil sau ușor slăbit) până spre valori sub 15 m/s, ceea ce sugerează o perturbare stratosferică și un vortex slab, cu ondulații ale circulației vestice. O astfel de perturbare a vortexului poate duce la alternanțe între perioade mai blânde și episoade reci, chiar geroase, în Europa, prin intruziuni repetate de aer polar.

Liniile colorate indică evoluția vântului mediu zonal la 10 hPa:

Liniile subțiri albastre indică rezultatele membrilor individuali ai ansamblului.

Linia groasă albastră indică media ansamblului.

Liniile roșii arată media (linia groasă) și percentila de 10 și de 90 (liniile subțiri) ale climatului modelului pentru intervalul sub-sezonier (SUBS-M-climate).

În următoarea săptămână majoritatea membrilor modelului ECMWF sugerează o stabilizare a vortexului (revenire la normal), o creștere a vitezei medii spre valori care pot depăși 30 m/s (unii membri ai ansamblului, deși puțini, indică posibilitatea unor valori mai ridicate, în jur de 40 m/s).

După data de 22 decembrie, 2025, incertitudinea privind intensitatea vortexului polar stratosferic este tot mai mare (împrăștiere mare a membrilor modelului – linii albastre subțiri) și orice scenariu pare a fi posibil. Totuși, deocamdată, probabilitatea este mare ca circulația să se mențină de la vest la est, așadar fără SSW semnificative, iar valorile vitezei medii să nu coboare sub 20 m/s, sau în cazul unei creșteri, să nu depășească 40…45 m/s. Având în vedere distribuția membrilor modelului ECMWF, un scenariu destul de posibil ar putea fi cel în care vortexul ar slăbi din nou, dar la valori ale vitezei mai mari decât la mijlocul lunii decembrie. Prin urmare, se conturează un posibil regim de alternanțe între intervale mai calde decât normal și episoade reci sau chiar geroase", a concis ANM.

Astfel, semnificiaţiile valorice, potrivit ANM, sunt următoarele:

+40...+60 m/s - vânturi vestice rapide (vortex puternic, stabil). Aerul rece rămâne în zona Arctică, iar în Europa vremea este blândă;

+25...+40 m/s - vânturi moderate (vortex normal). Stabilitate moderată, cu vreme tipic de iarnă;​

+10...+25 m/s - vânturi slabe (vortex slab, apar deformări ale acestuia). Posibil aer arctic/polar care să coboare spre latitudini mai sudice. Crește probabilitatea pentru intervale cu vreme rece în Europa și/sau America;​

0...+10 m/s - vânturi foarte slabe (vortex aproape disipat/instabil). Precursor de SSW și posibilitate de inversare a circulației aerului stratosferic;

< 0 m/s - vânturile s-au inversat, circulația aerului este estică (eveniment SSW major – vortexul se scindează sau se deplasează). Determină intervale cu transport de aer polar la câteva săptămâni după eveniment.

"În ceea ce privește temperaturile din stratosferă, de la nivelul de 10 hPa, până în jurul datei de 12 decembrie, 2025, va avea loc o încălzire stratosferică deasupra Siberiei. Acest lucru va ajuta la deformarea vortexului polar ce va ajunge să influențeze până la mijlocul lunii decembrie continentul american, în special jumătatea sa nordică, Europa nefiind afectată direct de acest semnal. Încălzirea prognozată nu este însă suficient de puternică pentru a inversa vânturile vestice din stratosferă, astfel că nu poate fi clasificată drept un eveniment de încălzire stratosferică bruscă (SSW)", subliniază ANM.

Astfel, situația atmosferei de la nivelul stratosferei poate influența evenimentele meteorologice din troposferă, poate da un semnal că vor apărea modificări ale vremii, însă momentul și zonele în care se va resimți mai mult influența acesteia nu pot fi stabilite cu precizie.

"În plus, atmosfera are o structură complexă din punct de vedere dinamic si termodinamic, iar vortexul polar stratosferic reprezintă doar unul dintre numeroasele elemente care pot afecta evoluția vremii", transmit meteorologii.