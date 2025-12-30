Prognoza meteo de Revelion și Anul Nou 2025-2026 în București. Vreme rece în Capitală, cu posibile fulguieli

Meteorologii anunță posibile fulguieli în ultimele zile din an, în București. Imagine cu caracter ilustrativ

Prognoza meteo pentru Revelion 2025 în București anunță vreme rece, cu temperaturi scăzute și vânt moderat, potrivit unei prognoze speciale transmise astăzi de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Capitala nu se va afla sub incidența unui mesaj de vreme severă, însă bucureștenii trebuie să se aștepte la frig accentuat, mai ales pe timpul nopții.

Prognoză meteo București: 30 decembrie 2025, ora 10:00 – 31 decembrie 2025, ora 08:00

Conform ANM, în intervalul 30 decembrie 2025, ora 10:00 – 31 decembrie 2025, ora 08:00, cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul nopții, când vor fi posibile fulguieli izolate în București.

Vântul va sufla slab și moderat, iar valorile termice vor indica o vreme rece pentru final de an. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 5 grade Celsius, în timp ce temperatura minimă va coborî până la -7…-4 grade Celsius, favorizând senzația de frig pe timpul nopții de Revelion.

Vremea în București pe 31 decembrie 2025, pe parcursul zilei

Pentru intervalul 31 decembrie 2025, ora 08:00 – 31 decembrie 2025, ora 20:00, meteorologii anunță un cer variabil, cu un vânt în general moderat, care va atinge viteze de 30–35 km/h.

Temperatura maximă din ultima zi a anului 2025 va fi de aproximativ 3 grade Celsius, valori apropiate de mediile climatologice specifice acestei perioade.

ANM: Bucureștiul nu se află sub avertizare de vreme severă

Administrația Națională de Meteorologie precizează că Municipiul București NU se va afla sub incidența unui mesaj meteorologic general de vreme severă în intervalul analizat. Astfel, nu sunt prognozate fenomene meteo periculoase care să afecteze desfășurarea evenimentelor de Revelion.

Prognoza meteo de Revelion 2025 în București – pe scurt

Posibile fulguieli la începutul nopții de Revelion

Temperatură minimă: -7…-4°C

Temperatură maximă: 3–5°C

Vânt moderat, cu rafale de până la 35 km/h

Fără avertizări de vreme severă

Prognoza meteo de Revelion 2025 indică o vreme rece, dar stabilă, specifică sfârșitului de decembrie, astfel că bucureștenii sunt sfătuiți să se îmbrace corespunzător dacă vor petrece noaptea dintre ani în aer liber.