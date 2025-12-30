Un tânăr de 18 ani câștigă 300.000 de dolari pe lună dintr-o invenție simplă: „Oricine ar putea face asta”

Michael face zeci de mii de euro lunar dintr-o idee de afacere unică / sursă foto: Instagram - CruiseCup

Michael Satterlee, un tânăr în vârstă de 18 ani din Statele Unite ale Americii, a construit o afacere de succes dintr-o idee simplă, dar neobișnuită: un suport pentru doze de băuturi care permite „reîncărcarea” rapidă a unei doze goale cu una plină. Doar într-o singură lună, acesta a încasat aproximativ 300.000 de dolari din vânzarea produselor sale online.

La doar 18 ani, Michael face zeci de mii de euro lunar dintr-o idee de afacere unică: produce și vinde obiecte realizate cu imprimante 3D.

Cel mai popular produs al său este un așa-numit „suport tactic pentru doze”, un accesoriu asemănător cu unul obișnuit pentru băuturi, dar care are un mecanism special. Când doza se golește, utilizatorul poate introduce imediat o a doua doză, iar cea veche este scoasă rapid automat.

Tânărul a devenit viral după ce, în urmă cu câteva luni, a postat pe Instagram un videoclip demonstrativ, în care bea dintr-o doză de suc, apoi „reîncarcă” suportul cu o a doua doză, într-un mod spectaculos.

Videoclipul a strâns peste 50 de milioane de vizualizări și, ulterior, a crescut și contul personal al tânărului. Oamenii au fost din ce în ce mai curioși de produsele sale, astfel că doar în luna noiembrie vânzările au explodat. Concret, a încasat aproximativ 300.000 de dolari din vânzarea produselor sale online, notează Business Insider.

El susține că succesul a venit din combinația dintre o idee simplă și felul în care a fost prezentată. Suportul nu rezolvă neapărat o problemă reală, dar este diferit, amuzant și ușor de distribuit pe rețelele sociale. Tocmai acest lucru l-a făcut atractiv pentru public.

„Nu eram străin de avalanșa de comenzi și de cum e imediat ce un videoclip este viral”, a spus Satterlee.

„Când printezi un produs mare, poate dura 10 ore, așa că, dacă primești 10 comenzi, atunci vei avea nevoie de 100 de ore de timp de imprimare”, a explicat el.

A vrut să muncească de la vârsta de 10 ani

Pasiunea pentru afaceri a început încă de la vârsta de 10 ani, când mergea din ușă în ușă întrebând vecinii dacă le poate tunde gazonul. Aproape toată lumea a refuzat.

„Am bătut la uși în fiecare zi timp de o lună întreagă și cred că am avut un client”, a spus el.

Cu toate acestea, nu s-a lăsat bătut și a continuat să lucreze și să ajungă la succesul pe care și l-a dorit.

Însă a avut mai mult succes cu comerțul electronic, creând și vânzând un produs anti-nisip, care i-a finanțat următorul proiect: o companie de accesorii pentru saboți numită Solefully.

„Pentru Solefully, am reușit să-mi țin toate comenzile cu aproximativ 50 de imprimante, dar când a apărut Cruise Cup, lucrurile au devenit incredibile. Cumpăram loturi de 30 de imprimante și tot nu reușeam să țin pasul”, a mai adăugat el.

Tânărul spune că ideea de afacere poate fi pusă în practică de aproape oricine, dacă există această dorință.

„Oricine ar putea face asta. Ai putea obține o imprimantă 3D pentru vreo 100 de dolari, iar o rolă de filament costă vreo 20 de dolari. Software-ul de modelare este atât de ușor de utilizat acum; există chiar și inteligență artificială, unde poți pur și simplu să tastezi un mesaj și îți va crea un model gata de imprimare 3D”, a mai declarat Michael.