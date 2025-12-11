La 18 ani, medicii i-au mai dat trei ore de trăit. Pe patul de spital i-a venit ideea care îi aduce acum 10 milioane de dolari pe an

Fondatorul și CEO-ul Serenity Forge, Zhenghua Yang, a supraviețuit unei experiențe aproape fatale în adolescență. Dar pe patul de spital a avut o idee și apoi, cu doar 1.000 de dolari, a construit o companie de jocuri care valorează milioane.

La 18 ani, Zhenghua Yang se aștepta ca primul semestru la University of Illinois să fie ceva obișnuit: cursuri, nopți pierdute și noi prietenii, așa cum se întâmplă în viața unui proaspăt student. Dar la câteva săptămâni după începerea vieții de campus, chiar de Halloween, lumea lui s-a prăbușit.

Ceea ce la început părea doar o banală sângerare nazală, s-a transformat într-o criză care i-a pus viața în pericol: avea o lipsă critică de trombocite, iar la un moment dat medicii i-au spus că mai are doar trei ore de trăit. Se întâmpla în 2008. Dar Yang a supraviețuit, după 2 ani petrecuți mai mult în spitale.

În acea perioadă grea, Yang a găsit o salvare neașteptată în jocurile video precum League of Legends, Minecraft și World of Warcraft.

„Jocuri precum League of Legends nu erau create neapărat ca să mă ajute, dar la final ele mi-au salvat practic viața”, a declarat Yang, acum în vârstă de 35 de ani, pentru Fortune. „Dacă încep să creez jocuri cu intenția de a ajuta oamenii? Ce fel de putere ar putea debloca asta?”

Aceste întrebări l-au însoțit atunci când s-a transferat mai aproape de casă, la University of Colorado Boulder, și a început să studieze business. Cu o investiție inițială de 1.000 de dolari, a lansat Serenity Forge, o companie de dezvoltare și publishing de jocuri.

Un deceniu mai târziu, compania are peste 40 de angajați și a publicat aproximativ 70 de titluri, inclusiv Lifeless Planet și Doki Doki Literature Club (care a fost descărcat de 30 de milioane de ori), și înregistrează venituri între 10 și 15 milioane de dolari anual.

Dar pentru Yang succesul nu a fost definit de copii vândute sau venituri, ci de impact.

Ce l-a inspirat

Înainte de Serenity Forge, Yang a făcut stagii de vară la Wells Fargo și la Federal Reserve, dar un citat al lui John Mackey, cofondatorul și fostul CEO al Whole Foods, pe care l-a auzit la facultate, i-a modelat cel mai mult cariera: „Așa cum oamenii nu pot trăi fără să mănânce, la fel o afacere nu poate exista fără profit. Dar majoritatea oamenilor nu trăiesc ca să mănânce, iar o afacere nu trebuie să trăiască doar pentru a produce profit”.

Această perspectivă a devenit esențială pentru strategia Serenity Forge: a împinge lumea înainte prin experiențe de joc creative și emoțional atemporale. Dar a rămâne fidel acelei misiuni înseamnă adesea să refuzi oportunități profitabile, a recunoscut Yang.

„Au fost atâtea jocuri în anii trecuți care ni s-au propus și la care ne gândeam: «Da, asta ne-ar aduce, gen, 20 de milioane, dar vom spune nu, pentru că nu e un joc Serenity Forge»”, a spus Yang.

Și deși prioritizarea impactului nu e întotdeauna ușoară, Yang a spus că este ajutat de experiențele clienților companiei. „Asta, cred eu, a fost întotdeauna lucrul care mă motivează mult mai mult decât cifra de afaceri sau numărul angajaților sau toate celelalte”.

Sfatul lui Yang pentru cei aflați la început de drum

Secretul succesului, a spus Yang, nu e talentul sau sincronizarea, e să înveți să treci prin eșec rapid și deliberat. Asta e cu atât mai adevărat în industrii aglomerate precum dezvoltarea de jocuri, unde mii de studiouri concurează și doar un mic procent reușește.

El a dat ca exemplu Rovio Entertainment, compania din spatele Angry Birds, care a creat peste 50 de alte jocuri înainte de a da lovitura cu franciza de pe mobil. Serenity Forge s-a confruntat cu propria versiune a acestei realități, Yang fiind primul care recunoaște că nu toate jocurile lor au avut succes.

„Viața poate fi complicată,” a spus el. „Când pornești o afacere ca să faci lucruri, fii cât mai nuanțat în privința asta și încearcă să ai o minte deschisă în legătură cu realitățile lumii”, a spus el.