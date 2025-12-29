CEO-ul ELCEN și directorul comercial, trimiși în judecată pentru corupție: Ar fi primit zeci de mii de lei mită, în vara acestui an

Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț, fostul director general al ELCEN. Sursa foto: Agerpres Foto

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a fostului director general al și a fostului director comercial ai Societății Comerciale Electrocentrale București S.A. (ELCEN), pentru fapte de corupție. În aceeași cauză, doi administratori ai unor firme private sunt trimiși în judecată în stare de libertate pentru dare de mită, potrivit unui comunicat oficial al DNA transmis luni.

Potrivit rechizitoriului, evenimentele penale reținute de procurori cuprind următoarele fapte:

În 1 iulie 2025, Crețu-Sârbu Claudiu-Ionuț – la data faptei director general al ELCEN – ar fi primit prin intermediul complicelui său, Zamfiroi Cristian-Andrei-Cornel, în biroul unei societăți comerciale din București, suma de 40.000 lei de la reprezentantul acesteia, inculpatul S.V., pentru urgentarea aprobării operațiunilor de plată aferente unor facturi emise către ELCEN. Această sumă i-ar fi fost predată ulterior lui Crețu-Sârbu de către Zamfiroi.

În 30 iulie 2025, în București, Zamfiroi Cristian-Andrei-Cornel ar fi pretins suma de 50.000 lei de la B.C., administrator al unei societăți contractuale cu ELCEN, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, iar acesta din urmă ar fi promis că va da acea sumă.

Pentru garantarea confiscării speciale, procurorii au instituit măsura asiguratorie pe suma de 40.000 lei transferată de inculpatul Crețu-Sârbu într-un cont bancar deschis de ANABI.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunerea menținerii măsurilor preventive și asiguratorii.

Ce este Electrocentrale București S.A. (ELCEN)

Electrocentrale București (ELCEN) este o societate comercială de stat cu importanță strategică în sistemul energetic românesc, înființată pentru a asigura producția de energie termică și electrică atât pentru municipiul București, cât și pentru Sistemul Energetic Național.

ELCEN deține și operează termocentrale în Capitală și livrează energie termică pentru milioane de bucureșteni.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al companiei, ELCEN asigură furnizarea constantă de energie pentru consumatorii industriali și casnici și este unul dintre cei mai importanți producători de energie termică din România.

Elcen

Compania este deținută majoritar de Ministerul Energiei și are ca principal obiect de activitate producerea, transportul, distribuția și vânzarea de energie termică și electrică.

Scandal de corupție la ELCEN

Anterior acestui dosar, societatea a fost implicată în alte controverse publice și anchete, inclusiv percheziții efectuate de DNA la sediul companiei în legătură cu suspiciuni de fapte de corupție privind operațiuni de plată pentru facturi și relații cu firme private – situație în care conducerea companiei a afirmat că cooperează pe deplin și că activitatea curentă nu este afectată.

Antena3.ro a relatat anterior că directorii ELCEN au fost plasați sub control judiciar într-un dosar de corupție, în septembrie 2025, pentru fapte similare de luare și dare de mită, iar interceptări din acest dosar au arătat discuții între oameni de afaceri și conducerea companiei în contextul împărțirii mitei.