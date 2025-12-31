Rușii sunt furioși pe planurile lui Putin de a tăia internetul mobil de Revelion: “Pachetul digital în stil Coreea de Nord”

Guvernul rus a publicat „liste albe” cu site-uri aprobate. FOTO: Hepta

Rușii sunt revoltați după ce autoritățile au avertizat că serviciul de internet mobil ar putea fi dezactivat în Moscova, Sankt Petersburg și alte zone din motive de securitate nespecificate.

Miercuri, rușii au reacționat la anunțul unei posibile întreruperi de internet de Revelion cu furie, consternare și dispreț. „Mulțumesc, Big Brother! Anul viitor, așteptăm cu nerăbdare o pană de curent, astfel încât să putem lua o pauză de la lumina dăunătoare a becurilor electrice și să stăm la lumina lumânărilor, ca în vremurile bune de altădată”, este unul dintre comentariile pe canalul Telegram al Astra, un site de știri independent, potrivit The Washington Post.

Unii au remarcat că internetul mobil, la sfârșitul anului 2025, este acum folosit pentru a accesa servicii de bază esențiale, cum ar fi taxiurile și navigația rutieră, pentru a plăti alimente și cheltuieli zilnice sau pentru a contacta poliția, a chema o ambulanță sau a raporta un incendiu.

„Grozav, acum nici măcar nu pot chema un taxi ca să ajung acasă în siguranță pe o vreme de -15°C. „Siguranță reală acolo”, a postat un utilizator pe canalul Telegram al site-ului Meduza.

„Pachetul digital de început de Coreea de Nord”

Un membru al parlamentului i-a îndemnat pe cetățeni să transmită urări de Anul Nou în mod tradițional: personal. „Mai exact, internetul mobil - da, ar putea fi dezactivat pentru a asigura siguranța cetățenilor noștri”, a spus Andrey Svintsov, vicepreședintele Comitetului pentru Informații din Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului țării, potrivit Tass, o agenție de știri controlată de stat. „Oamenii vor avea în sfârșit o pauză de la vizionarea nesfârșită a videoclipurilor inutile.”

În replică, un utilizator de internet l-a provocat pe Svintsov să fie un model de comportament public.

„Svintsov ar trebui să dea exemplu și să dezactiveze mai întâi propriul internet furnizat de guvern”, a postat utilizatorul pe Pikabu, o platformă de știri sociale numită adesea versiunea rusă a Reddit.

„Ne spun să folosim WiFi, dar majoritatea hotspoturilor publice din Moscova necesită verificare prin SMS... care nu funcționează fără o rețea mobilă. Geniali”, a postat un utilizator pe Habr, o platformă socială populară printre profesioniștii IT și informatică.

Guvernul rus a publicat „liste albe” cu site-uri aprobate, pe care unii utilizatori le-au numit în postările de pe rețelele de socializare „Pachetul digital de început de Coreea de Nord”.

Autoritățile au trecut de la blocarea site-urilor neaprobate - așa-numita „listă neagră” - la „listă albă”, care permite accesul doar la site-urile aprobate și au încadrat schimbarea ca o măsură de securitate pentru a proteja împotriva atacurilor cibernetice și a se alinia cu operațiunile guvernamentale antiteroriste sau cu protocoalele de apărare cu drone.

Rușii trăiesc sub represiune și o cenzură guvernamentală mai strictă, inclusiv restricții pe multe platforme de socializare și mesagerie, de la invazia Ucrainei din 2022. De asemenea, au existat frecvente întreruperi ale serviciului de internet mobil, pe care autoritățile le-au justificat ca fiind necesare pentru a evita atacurile dronelor ucrainene, care pot folosi rețelele locale pentru îndrumare.

Instituții media independente precum Meduza, Moscow Times și Astra au criticat guvernul pentru utilizarea „securității” ca pretext pentru a forța utilizatorii să utilizeze platforme monitorizate de stat, cum ar fi serviciul de mesagerie „Max” și VK, o versiune rusească a Facebook, unde comunicarea privată este ușor accesibilă FSB și altor servicii de securitate de stat.