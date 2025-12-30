Putin vrea să închidă internetul mobil în Rusia, de Revelion. “Astfel vom petrece în pace”

Închiderile internetului mobil în Rusia au început să fie implementate pe scară largă în primăvara anului 2025. FOTO: Profimedia Images

Autoritățile ruse ar putea închide internetul mobil de Revelion pentru „siguranța cetățenilor”, a declarat pentru TASS Andrey Svintsov, vicepreședintele Comitetului Dumei de Stat pentru Politica Informațională. „Internetul mobil - da, l-ar putea închide pentru siguranța cetățenilor noștri, astfel încât să poată ieși în siguranță și să sărbătorească Anul Nou”, a spus deputatul, potrivit The Moscow Times.

Andrey Svintsov consideră că astfel de decizii ar putea avea un „efect pozitiv”. „Oamenii vor avea o pauză de la vizionarea la nesfârșit a videoclipurilor inutile.

Și dacă trebuie să felicitați pe cineva, treceți pe acolo, sunați la ușă și salutați-l”, a explicat parlamentarul. Deputatul a clarificat, de asemenea, că orice restricții vor fi impuse numai dacă există informații despre posibile atacuri cu drone. Între timp, internetul de bandă largă acasă și Wi-Fi-ul vor funcționa fără întrerupere în toate regiunile, a asigurat Svintsov: „Oricine dorește să transmită salutări sau să efectueze un apel video de acasă va putea face acest lucru fără probleme.”

Închiderile internetului mobil în Rusia au început să fie implementate pe scară largă în primăvara anului 2025 sub pretextul securității. În unele regiuni, au fost introduse restricții permanente până la sfârșitul războiului din Ucraina. Conform proiectului „Na Svyazi”, începând cu 29 decembrie, închiderea internetului mobil a afectat 57 de regiuni ale Federației Ruse. În 65 de regiuni, odată cu închiderile, sunt introduse „liste albe” cu site-uri web aprobate de autorități.

Vladimir Putin a fost întrebat anterior despre închiderile internetului în timpul unei emisiuni „pe linie directă”. El a declarat că acestea sunt necesare pentru securitate, deoarece serviciile de internet străine ajută Ucraina să „selecteze ținte pentru atacuri”. Nu a elaborat detaliile tehnice ale acestui proces.

Cu o zi înainte, avertismente cu privire la posibile restricții ale internetului mobil în perioada Anului Nou au venit și din partea autorităților din Sankt Petersburg și a guvernatorului regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, care au atribuit măsura amenințării cu „provocări, atacuri cu drone și tentative de interferență cibernetică”. Andrey Svintsov avertizase anterior și despre posibile restricții la Moscova.

WhatsApp și Telegram, restricționate în Rusia

Amintim că WhatsApp și Telegram sunt restricționate pe teritoriul rus. Serviciul Federal pentru Supravegherea Comunicațiilor, Tehnologiei Informației și Mass-media (Roskomnadzor) din Rusia a transmis în octombrie că a impus "restricționare parțială a apelurilor” în mesageria Telegram și WhatsApp, într-o acţiune pentru combaterea infractorilor.

În schimb, Kremlinul a impus propria sa aplicaţie, Max, inclusiv prin sistemele de alarmare civilă.

Lansarea noii „super-aplicații” este cel mai recent pas al președintelui Vladimir Putin pentru a consolida controlul asupra a ceea ce se poate vedea și spune online în Rusia. Putin, spun analiștii, face presiuni pentru a-i muta pe ruși către ceea ce Moscova numește un „internet suveran”, o lume online izolată de tehnologia occidentală și de alte influențe străine, care este mai susceptibilă la cenzură și control guvernamental.

„Dacă ai un internet liber unde toată lumea poate face ce vrea, pentru un sistem autoritar care pur și simplu nu funcționează”, a spus Philipp Dietrich, expert în internetul rusesc la Consiliul German pentru Relații Externe. „Așadar, ceea ce trebuie să faci este să-i împingi pe utilizatori către sisteme interne pe care le poți controla cumva.”

Deoarece aplicația poate fi accesată doar cu un document de identitate rus sau bielorus, serviciile Max nu pot fi accesate din străinătate, ceea ce limitează dialogul cetățenilor ruși cu rudele acestora.