Rusia promovează o „super aplicație” controlată de stat și blochează parțial WhatsApp și Telegram

Kremlinul sabotează WhatsApp și Telegram. Sursa foto: Getty Images

WhatsApp și Telegram rămân blocate pe teritoriul rus, a anunțat Serviciul Federal pentru Supravegherea Comunicațiilor, Tehnologiei Informației și Mass-media (Roskomnadzor) din Rusia. Instituţia a transmis că a impus "restricționare parțială a apelurilor” în mesageria Telegram și WhatsApp, într-o acţiune pentru combaterea infractorilor. În schimb, Kremlinul își promovează agresiv propria sa aplicaţie, Max, inclusiv prin sistemele de alarmare civilă, conform New York Times.

În Rusia, e greu să scapi de Max, noua aplicație de mesagerie controlată de stat. Panourile publicitare o "trâmbițează". Școlile o recomandă. Vedetele sunt plătite să o promoveze. Telefoanele mobile sunt vândute cu ea preinstalată. Într-un oraș la sud-est de Moscova, difuzorul municipal de urgență a îndemnat la instalarea ei.

Moscova urmărește, de asemenea, o strategie mai subversivă pentru a-i atrage pe ruși în aplicație. Timp de săptămâni întregi, autoritățile au sabotat cele două alternative cele mai populare, WhatsApp și Telegram, împiedicând apelurile vocale și video prin intermediul acestor servicii, într-o măsură pe care guvernul a numit-o „antifraudă”. Apelurile efectuate prin MAX au rămas extrem de clare.

Lansarea noii „super-aplicații” este cel mai recent pas al președintelui Vladimir Putin pentru a consolida controlul asupra a ceea ce se poate vedea și spune online în Rusia. Putin, spun analiștii, face presiuni pentru a-i muta pe ruși către ceea ce Moscova numește un „internet suveran”, o lume online izolată de tehnologia occidentală și de alte influențe străine, care este mai susceptibilă la cenzură și control guvernamental.

„Dacă ai un internet liber unde toată lumea poate face ce vrea, pentru un sistem autoritar care pur și simplu nu funcționează”, a spus Philipp Dietrich, expert în internetul rusesc la Consiliul German pentru Relații Externe. „Așadar, ceea ce trebuie să faci este să-i împingi pe utilizatori către sisteme interne pe care le poți controla cumva.”

Putin a vrut companiile "strangulate"

Ani de zile, Putin a criticat vehement companiile de tehnologie străine pentru lipsa lor de disponibilitate de a se supune complet regulilor Kremlinului. În luna mai, el a spus că astfel de companii care operau în Rusia, acționând împotriva intereselor țării, trebuiau „strangulate”.

Acum, când videoclipurile de pe YouTube sunt sufocate, Facebook și Instagram sunt interzise oficial și apelurile pe WhatsApp și Telegram sunt inhibate, Moscova își strânge menghina, mai scrie sursa amintită.

Ce este Max, noua aplicație cu care Kremlinul vrea să înlocuiască WhatsApp și Telegram

Aplicația, denumită Max, este comparată cu cea similară promovată de regimul de la Beijing – WeChat – căreia îi lipsește de asemenea criptarea informațiilor și care o politică de confidențialitate care permite autorităților să acceseze informații personale precum conținutul convorbirilor, contactele din agendă, fotografii sau date de localizare geografică.

„Dezvoltatorii acestei aplicații spun practic de la bun început că vor preda absolut toate datele regimului”,spune Mihail Klimarev, șeful unui ONG pro-internet liber din Rusia, exilat între timp.

Deși are mult mai puțin decât principalii săi rivali – cu WhatsApp rămânând cea mai populară platformă de mesagerie din Rusia cu 96 milioane de utilizatori și Telegram pe locul doi cu aproximativ 90de milioane, Max are un susținător puternic în spate – statul.

Deoarece aplicația poate fi accesată doar cu un document de identitate rus sau bielorus, serviciile Max nu pot fi accesate din străinătate, ceea ce limitează dialogul cetățenilor ruși cu rudele acestora.