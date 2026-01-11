„E genul de coleg cu care vrei să ieși la bere”. Cine este John Ternus, omul din umbră care ar putea prelua conducerea Apple

John Ternus. sursa foto: Getty

După mai bine de un deceniu de conducere sub Tim Cook, Apple începe să își contureze viitorul leadership. John Ternus, responsabil de ingineria hardware și una dintre figurile-cheie din spatele celor mai recente produse Apple, este văzut ca principal candidat la funcția de CEO, într-un moment în care compania se confruntă cu presiuni legate de inovație, AI și geopolitică, relatează The New York Times.

În jurul anului 2018, Apple a luat în calcul adăugarea unui mic laser pe iPhone-uri. Componenta ar fi permis realizarea unor fotografii mai bune, cartografierea mai precisă a mediului înconjurător și utilizarea unor funcții noi de realitate augmentată. În același timp însă, ar fi costat compania aproximativ 40 de dolari per dispozitiv, afectând profitabilitatea.

John Ternus, șeful diviziei de inginerie hardware a Apple, a propus ca piesa să fie adăugată doar modelelor mai scumpe iPhone Pro, potrivit a două persoane familiarizate cu discuțiile, care au vorbit sub protecția anonimatului.

Argumentul său a fost că aceste modele sunt cumpărate, în general, de cei mai loiali clienți Apple, entuziasmați de tehnologiile noi, în timp ce utilizatorii obișnuiți probabil nu ar fi fost interesați.

Această capacitate de a găsi echilibrul între introducerea de funcții noi și protejarea marjelor de profit definește stilul atent și lipsit de ostentație al lui Ternus, care a intrat în Apple în 2001. În prezent, unii din interiorul companiei îl consideră favorit pentru a-i succeda lui Tim Cook, dacă acesta va face un pas în spate.

Potrivit unei alte persoane apropiate companiei, Apple a accelerat anul trecut planificarea succesiunii lui Cook. La 65 de ani, acesta le-ar fi spus liderilor de top că este obosit și că și-ar dori să își reducă volumul de muncă. Dacă va renunța la funcția executivă, Cook ar urma să devină președintele consiliului de administrație al Apple.

Deși are un profil public scăzut, Ternus pare să fi ajuns în fruntea listei pentru poziția de CEO, potrivit a patru persoane apropiate companiei. Totuși, Cook pregătește și alți potențiali succesori din interior, printre care Craig Federighi, Eddy Cue, Greg Joswiak și Deirdre O’Brien.

La 50 de ani, Ternus are aceeași vârstă pe care o avea Cook când i-a succedat lui Steve Jobs în 2011. Asemenea lui Cook, Ternus este cunoscut pentru atenția la detalii și pentru cunoașterea profundă a rețelei globale de aprovizionare a Apple. Ambii sunt percepuți drept colaboratori echilibrați, capabili să navigheze birocrația uneia dintre cele mai bogate companii din lume fără a crea tensiuni.

Ascensiunea lui Ternus a stârnit însă dezbateri printre foștii angajați și actualii salariați Apple: va conduce compania în stilul previzibil și incremental al lui Cook sau va miza pe pariuri riscante și produse vizionare, așa cum făcea Jobs?

„Dacă vrei să faci un iPhone în fiecare an, Ternus este omul potrivit”, a spus Cameron Rogers, care a lucrat în managementul de produs și inginerie software la Apple între 2005 și 2022.

Pentru Apple, miza este dacă are nevoie de un inovator sau de un manager abil. Deși au trecut anii de succes exploziv ai iPhone-ului și iPad-ului, compania a continuat să obțină numeroase câștiguri mai mici sub conducerea lui Cook și rămâne una dintre cele mai profitabile din lume.

Apple se confruntă însă cu provocări sensibile, precum planurile tarifare fluctuante ale președintelui Donald Trump și dependența de producția din China.

Planurile Apple în domeniul inteligenței artificiale reprezintă o altă mare necunoscută. În timp ce alte companii tehnologice majore au investit zeci de miliarde de dolari în AI, Apple a rămas în mare parte în expectativă și a amânat schimbări majore de produs bazate pe această tehnologie.

Decizia finală privind succesorul lui Cook aparține consiliului de administrație al Apple, din care face parte și actualul CEO. Apple a refuzat să comenteze, iar membrii consiliului nu au răspuns solicitărilor de presă. Financial Times și Bloomberg au relatat anterior despre planurile de succesiune ale companiei.

Cel mai tânăr membru al echipei executive Apple, Ternus ar fi primul CEO al companiei din ultimele trei decenii cu o carieră construită în întregime în zona de hardware. A lucrat la numeroase dispozitive Apple și la operațiunile globale de producție, inclusiv la tranziția Mac-urilor de la procesoarele Intel la cipurile dezvoltate intern.

În afara Apple, Ternus este însă relativ necunoscut. În interiorul companiei, este văzut mai degrabă ca un om care menține și optimizează produse decât ca un creator de concepte complet noi, spun șase foști angajați. De asemenea, are o experiență limitată în zona de politici publice și responsabilități politice asociate poziției de CEO.

Născut în California, Ternus este licențiat în inginerie mecanică la University of Pennsylvania, unde a făcut parte din echipa universitară de înot. Proiectul său de absolvire a fost un dispozitiv care le permitea persoanelor cu tetraplegie să controleze un braț mecanic pentru alimentație prin mișcări ale capului.

După absolvirea din 1997, a lucrat timp de patru ani la un start-up de realitate virtuală, apoi s-a alăturat Apple, unde a contribuit inițial la dezvoltarea ecranelor pentru Mac-uri, în perioada de tranziție de la iMac-urile colorate ale anilor ’90.

În circa trei ani, a devenit manager. A refuzat de două ori să se mute într-un birou separat, preferând să stea alături de echipa sa, decizie care, potrivit fostului său superior Steve Siefert, l-a ajutat să își motiveze oamenii.

În 2005, Ternus a fost promovat la conducerea echipei de inginerie hardware pentru iMac-uri, susținând soluții tehnice neobișnuite pentru acea vreme, precum folosirea magneților pentru fixarea ecranului de sticlă.

În anii următori, a lucrat îndeaproape cu producători din Asia și a devenit un colaborator-cheie al lui Dan Riccio, predecesorul său la conducerea diviziei hardware. Din 2013, responsabilitățile sale au inclus și echipele Mac și iPad.

Recent, Ternus a coordonat lansarea iPhone Air, cu un design mai subțire, și a fost un lider important în tranziția Apple către cipuri proprii. De asemenea, a fost implicat în experimentele companiei cu telefoane pliabile.

„Este un tip de treabă”, a spus Rogers. „E genul de om cu care vrei să ieși la o bere. Toată lumea îl place. A luat decizii dure? Nu prea. A rezolvat probleme hardware extrem de dificile? Nu”.

Într-un discurs de absolvire susținut în 2024 la Școala de Inginerie din cadrul Penn, Ternus le-a spus studenților că, în timp, vor fi mai mândri de parcursul profesional decât de proiectele individuale.

„Pe parcursul acestui drum, vor exista multe momente în cariera voastră în care va trebui să vă asumați ceva nou”, a spus el. „Și uneori s-ar putea să vă întrebați dacă sunteți cu adevărat capabili să faceți față”.