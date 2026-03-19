Ţoiu, după discuţii cu ministrul de stat pentru afaceri europene din Bavaria: "Direcția e clară: mai multă tehnologie adusă în România"

Publicat la 08:16 19 Mar 2026

Ţoiu, discuţii cu ministrul de stat pentru afaceri europene din Bavaria. Sursa foto: Oana Toiu / Facebook

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a declarat, miercuri seară, că s-a întâlnit la Bucureşti cu Eric Beißwenger, ministrul de stat pentru afaceri europene şi internaționale a landului Bavaria, pentru discuţii privind investiţii ale Germaniei în România. "Germania este principalul nostru partener economic, iar Bavaria este unul dintre cele mai puternice motoare industriale din Europa", a spus Ţoiu.

"În februarie m-am întâlnit în Germania cu Eric Beißwenger, ministrul de stat pentru afaceri europene şi internaționale a landului Bavaria.

Am promis amândoi atunci că vom debloca comisia mixtă guvernamentală România-Bavaria, în primul rând pentru întărirea proiectelor pentru economie.

Astăzi a venit la București şi îi mulțumesc, şi ministrului Irineu Darău pentru promptitudinea răspunsurilor şi găzduirea lucrărilor comisiei, pentru că face din promovarea României o prioritate clară a mandatului său.

Germania este principalul nostru partener economic, iar Bavaria este unul dintre cele mai puternice motoare industriale din Europa.

Direcția este clară: mai multă producție în România, mai multă tehnologie adusă aici și o integrare mai bună a firmelor românești în lanțurile economice europene.

Susținem colaborarea reală în industrie și digitalizare, unde putem combina tehnologia germană cu capacitatea noastră din zona de software și dezvoltare. Înseamnă și investiții în apărare care să lase valoare în România (producție locală, transfer de tehnologie, locuri de muncă).

Relația România–Germania și în particular colaborarea România–Bavaria nu mai sunt despre potențial. Este vorba deja despre rezultate", a afirmat Ţoiu.