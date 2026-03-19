Prețul petrolului a crescut brusc la 110 dolari pe baril după ce unul dintre cele mai mari zăcăminte de gaze din lume a fost bombardat

Prețurile globale ale petrolului au crescut brusc până la 110 dolari pe baril, joi, după atacuri asupra infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu, care au zguduit piețele, în ciuda eforturilor Casei Albe de a calma temerile privind scumpirea energiei, scrie CNN.

Petrolul Brent, reperul global, a urcat până la 110,90 dolari pe baril, iar țițeiul american a ajuns la 99,78 dolari pe baril, după apariția informațiilor potrivit cărora Iranul a lovit infrastructuri energetice. Incendii au fost raportate la facilități-cheie din Qatar, iar amenințări aeriene au fost interceptate în Arabia Saudită, în urma unui avertisment emis de Garda Revoluționară Islamică a Iranului.

Creșterea prețurilor petrolului a extins câștigurile anterioare, după ce o agenție de presă semi-oficială iraniană a relatat că zăcămintele de gaze naturale South Pars și facilități petroliere din Asaluyeh au fost atacate.

Anterior, petrolul Brent crescuse cu 3,83%, închizând la 107,38 dolari pe baril. Petrolul american înregistrase un avans de 0,1%, închizând la 96,32 dolari pe baril.

Cotațiile Brent au continuat să urce în ciuda faptului că administrația de la Casa Albă a suspendat temporar aplicarea Jones Act, permițând navelor sub pavilion străin să transporte mărfuri între porturile din SUA pentru următoarele 60 de zile.

Prețurile petrolului sunt stabilite la ora 14:30 ET, reprezentând nivelul de închidere zilnic. Cu toate acestea, petrolul continuă să fie tranzacționat aproape non-stop în timpul săptămânii, cu o pauză de o oră după-amiaza.

„Dacă distrugi sau avariezi infrastructura energetică, acest lucru împinge imediat termenul de revenire mult mai departe”, a declarat Rob Thummel, manager senior de portofoliu la Tortoise Capital. „Trebuie să reconstruiești toată acea infrastructură, iar acest proces poate dura luni, poate chiar ani. Cred că exact la asta reacționează piața petrolului.”