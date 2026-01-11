„Am stat 6 luni fără curent”: Americanii nu mai fac față prețurilor uriașe la energie. Factura lunară sare de 2.000 de dolari

Americanii nu mai fac față prețurilor uriașe la energie. Factura lunară sare de 2.000 de dolari. Foto: Getty Images

Kristy Hallowell tocmai își pierduse locul de muncă atunci când factura la energie i-a sărit, peste noapte, 2.000 de dolari pe lună. Fără posibilitatea de a plăti, gazul și electricitatea i-au fost întrerupte. Ea, cei doi copii ai săi și mama ei au petrecut șase luni din anul trecut bazându-se pe un generator pentru lumină și căldură. La 44 de ani, Kristy este una dintre milioanele de americani care au ajuns în urmă cu plata facturilor la energie, din cauza scumpirilor accelerate din ultimul an, scrie BBC.

Între timp, curentul a revenit la casa ei din Greenwood Lake, statul New York, după ce o organizație non-profit locală a intervenit și a ajuns la un acord cu furnizorul pentru acceptarea unei plăți parțiale. Gazul, însă, este în continuare oprit, iar facturile la electricitate continuă să se adune în această iarnă. Kristy spune că are acum datorii de aproximativ 3.000 de dolari.

„A fost traumatizant, ca să spunem lucrurilor pe nume”, spune ea.

Potrivit unui raport recent, aproape una din 20 de gospodării americane riscă să ajungă cu datoriile la utilități în proceduri de recuperare, chiar la intrarea în lunile de iarnă.

Analiza datelor privind creditarea consumatorilor, realizată de Century Foundation și Protect Borrowers, arată că numărul gospodăriilor cu datorii foarte mari la utilități a crescut cu 3,8% în primele șase luni ale celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump.

Facturile la energie au devenit o problemă majoră legată de costul vieții pentru americani, pe măsură ce tot mai mulți se confruntă cu scumpiri și devin tot mai nemulțumiți de modul în care președintele Trump gestionează economia.

Datele oficiale din noiembrie arată că prețurile la electricitate au crescut cu 6,9% față de anul anterior, mult peste rata generală a inflației.

În campanie, Trump promitea că va înjumătăți facturile la energie. Acum, el susține că prețurile scad. „Costurile sub ADMINISTRAȚIA TRUMP se prăbușesc, ajutate masiv de benzină și ENERGIE”, a scris președintele pe rețelele sociale în luna noiembrie.

Casa Albă pune însă presiunea economică persistentă pe seama fostului președinte Joe Biden și a dobânzilor stabilite de banca centrală a SUA.

După mai multe victorii ale democraților la alegeri locale și sondaje care arată o scădere a încrederii consumatorilor, administrația Trump și-a ajustat mesajul, punând accent pe „accesibilitate”, într-o încercare de a calma îngrijorările legate de costul vieții.

În același timp, guvernul federal a propus reducerea fondurilor alocate statelor pentru ajutorarea persoanelor cu venituri mici în plata facturilor la utilități.

Experții avertizează și că renunțarea la proiecte de energie curată, inclusiv decizia recentă de a suspenda concesiunile pentru parcuri eoliene offshore de pe coasta Atlanticului, ar putea duce la facturi și mai mari.

Companiile tech și foamea de energie

Analiștii indică mai multe cauze pentru scumpirea energiei în sectorul rezidențial. Una dintre ele este creșterea prețului gazului natural, care asigură aproape jumătate din producția de electricitate din SUA. Industria gazelor exportă tot mai mult, ceea ce împinge prețurile interne în sus.

Și retragerea investițiilor în energie curată joacă un rol. Un raport al organizației Climate Power arată că administrația Trump a anulat proiecte care ar fi putut furniza energie pentru echivalentul a 13 milioane de locuințe. Potrivit raportului, această decizie a contribuit la o creștere de 13% a facturilor la electricitate de la revenirea lui Trump la Casa Albă, pe fondul dependenței mai mari de petrolul din import.

Un alt factor important este explozia cererii de energie generată de inteligența artificială. Companii precum Alphabet și Amazon investesc masiv în infrastructură AI, iar centrele de date consumă cantități uriașe de electricitate.

„Frustrările oamenilor pot fi gestionate”

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat în noiembrie pentru ABC News că prețurile la electricitate sunt „o problemă a statelor”.

„Există lucruri pe care guvernul federal le poate controla. Prețurile locale la electricitate nu sunt printre ele”, a spus el.

Alți analiști cred însă că o orientare mai fermă către energia curată la nivel federal ar putea ajuta la scăderea costurilor. La nivel de stat, unii legislatori propun ca marile centre de date să fie obligate să își asigure singure energia, pentru ca familiile să nu suporte nota de plată.

În Virginia, unde centrele de date s-au înmulțit rapid, guvernatoarea aleasă Abigail Spanberger a anunțat planuri pentru ca firmele tech să „plătească partea lor corectă”, inclusiv prin producerea și stocarea de energie curată. Autoritățile de reglementare din stat au aprobat recent tarife separate pentru cei mai mari consumatori de energie, precum centrele de date, astfel încât restul clienților să fie protejați.

„Poți răspunde pe termen scurt frustrărilor legate de prețuri, în timp ce lucrezi la soluțiile structurale pe termen lung”, spune Alex Jacquez.

Ajutorul pentru consumatori nu va veni însă peste noapte. Prețurile la energie pentru locuințe sunt așteptate să rămână ridicate și în lunile următoare.

Anul trecut, Ibrahim Awadallah, 30 de ani, și-a instalat panouri solare pe casa din Charlotte, Carolina de Nord, în speranța că va reduce costurile. Planul a funcționat, în mare parte: facturile lui sunt mai mici decât ale vecinilor, chiar și cu rata lunară de 180 de dolari pentru creditul panourilor.

Totuși, în octombrie, a observat o creștere de aproximativ 10% a facturii, deși a fost plecat o mare parte din lună. În apropiere urmează să fie construit un centru de date, iar Awadallah se teme că, dacă proiectul va fi aprobat, costurile vor crește și mai mult.

„Nu cred că lucrurile se vor îmbunătăți prea curând”, spune el.