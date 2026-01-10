Revoltat de taxele mari, un sucevean și-a plătit dările doar cu monede. Mărunțișul cântărea 5 kg

Revoltat de taxele mari, un sucevean și-a plătit dările doar cu monede. Foto: TikTok/ florinbl97

Un bărbat din municipiul Suceava a ales o formă neobișnuită de protest față de nivelul taxelor locale, prezentându-se la casieria Primăriei cu două pungi pline cu monede pentru a achita o parte din sumele datorate bugetului local.

Monedele, care cântăresc aproximativ cinci kilograme, au fost depuse la ghișeu ca plată pentru taxa de salubrizare. Bărbatul le-a transmis angajatelor primăriei că aceștia sunt banii pe care îi are disponibili pentru această obligație și că îi oferă "din toată inima".

În municipiul Suceava, taxa de salubrizare este de 300 de lei pe an pentru fiecare persoană.

Contribuabilul a precizat că aceasta reprezintă doar o tranșă din totalul datoriilor sale, menționând că mai are de achitat aproximativ 15.000 de lei către bugetul local, sume pe care intenționează să le plătească, de asemenea, exclusiv în monede.

Nu este prima dată când recurge la un astfel de gest. În trecut, același bărbat a mai achitat o sumă de peste 9.000 de lei, tot în monede, ca formă de protest față de obligațiile fiscale impuse.

Situația a creat dificultăți la casieria Primăriei Suceava, instituția neavând în dotare o mașină specială pentru numărarea monedelor, ceea ce a îngreunat procesarea plății.