Prima cale ferată de mare capacitate construită în deșertul african. 580 de kilometri de șină montați în condiții extreme

Proiectul este cea mai mare lucrare de infrastructură construită vreodată în Algeria de o companie chineză. Foto: Getty Images

Algeria a atins un prag major în dezvoltarea infrastructurii, odată cu finalizarea instalării complete a căii ferate pe Western Mining Railway, prima linie feroviară de mare capacitate construită în deșertul african. Traseul, cu o lungime de 575 de kilometri, este conceput pentru a sprijini creșterea industrială și exporturile de minerale din regiunea Saharei, potrivit Bussines Insider.

Proiectul, realizat în comun de China Railway Construction Corporation (CRCC) și parteneri de stat algerieni, este cea mai mare lucrare de infrastructură construită vreodată în Algeria de o companie chineză. Acesta reflectă aprofundarea cooperării economice în cadrul Inițiativei Belt and Road. Echipele de construcție au lucrat timp de peste 24 de luni în condiții dure de deșert, confruntându-se cu temperaturi extreme, nisipuri mișcătoare și resurse limitate de apă, reușind să finalizeze lucrările cu trei luni înainte de termen.

Calea ferată este proiectată pentru trenuri de marfă cu o sarcină pe osie de 32,5 tone și pentru servicii de transport de pasageri cu viteze de până la 160 km/h. Aceasta include aproape 580 de kilometri de șină montată și sudată și a introdus în Algeria prima mașină de montare a căii ferate CPG500, alături de tehnologii de sudură automatizată, ceea ce a crescut semnificativ eficiența lucrărilor.

Legătură strategică pentru minerit și dezvoltare economică

Western Mining Railway este un element central al strategiei Algeriei de valorificare a vastului zăcământ de minereu de fier Gara Djebilet din sud-vest, unul dintre cele mai mari din lume, și de conectare a acestuia cu zonele industriale și porturile pentru procesare și export.

Specialiștii estimează că linia ferată ar putea transporta anual până la 20 de milioane de tone de minereu de fier, consolidând industria siderurgică a Algeriei și capacitatea sa de export. O realizare inginerească majoră a fost finalizarea podului PK330, cu o lungime de 6 kilometri, în provincia Tindouf, cel mai lung de acest tip din Africa.

Proiectul a creat, de asemenea, mii de locuri de muncă la nivel local și a contribuit la formarea profesională a peste 1.000 de lucrători, fiind apreciat de oficialii algerieni pentru impactul său economic și social.

Western Mining Railway ar putea deveni un model pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare de mare capacitate în zonele deșertice ale Africii, unde resursele minerale se află adesea la mari distanțe de porturi și piețe. Prin facilitarea unui transport mai eficient al mărfurilor vrac, linia este așteptată să reducă costurile logistice, să atragă investiții suplimentare în minerit și procesare și să consolideze rolul Algeriei în rețelele comerciale regionale.