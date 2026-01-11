Șefa Comisiei Europene a anunțat când va fi semnat acordul cu Mercosur, care a provocat proteste pe tot continentul

Publicat la 22:57 11 Ian 2026

Proteste în Polonia și Franța împotriva acordului cu Mercosur. Sursă colaj foto: Getty Images

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va semna sâmbătă la Asuncion, capitala statului sud-american Paraguay, acordul de liber schimb cu Mercosur, a anunţat Bruxellesul duminică, potrivit Agerpres.

UE a dat vineri undă verde acestui important acord comercial cu blocul sud-american, în ciuda opoziţiei mai multor ţări, inclusiv a Franţei.

Rezultat a peste 25 de ani de negocieri, înțelegerea este considerată de susţinătorii săi ca fiind esenţială pentru stimularea exporturilor, susţinerea economiei continentului şi întărirea legăturilor diplomatice într-un context de incertitudine globală.

Cu toate acestea, acordul a provocat proteste pe alocuri violente din partea fermierilor europeni, care se tem de un aflux de carne de vită şi alte produse ieftine din America de Sud.

Ministrul argentinian de externe, Pablo Quirno, anunţase deja că acordul va fi semnat sâmbătă.

Paraguayul deţine în prezent preşedinţia rotativă a Mercosur.

Ministrul Agriculturii a refuzat să semneze acordul

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu (PSD), a explicat la Antena 3 CNN că Brazilia și celelalte state Mercosur produc cantităţi uriaşe de porumb care vor invada UE.

El a mai spus că a transmis către Ministerul Economiei toate solicitările sale legate de acordul UE-Mercosur şi a enumerat câteva dintre dezavantajele acestui pact comercial.

Ministerul lui Barbu nu a semnat documentul de aprobare a acordului şi l-a trimis nesemnat ministerelor Economiei și Afacerilor Externe.

Potrivit Guvernului de la București, România a votat în favoarea acordului UE cu Mercosur, după ce, alături de alte state europene, a solicitat și obținut garanții suplimentare, menite să protejeze piețele naționale.

Documentul a fost votat vineri în condițiile în care a fost întrunită majoritatea calificată necesară în Consiliul UE pentru aprobarea semnării planificate a acordului de către Comisia Europeană și blocul de state sud-americane.

Mercosur este format din Argentina, Bolivia, Brazila, Paraguay și Uruguay, ca membri plini. Chile, Columbia, Ecuador, Guyana, Panama, Peru și Surinam sunt membri asociați.

Ministrul Agriculturii: Pe unii din UE î i deranjeaz ă că Rom â nia a devenit exportatorul de carne de pui

La Antena 3 CNN, ministrul Agriculturii a mai acuzat că "este deranjant pentru anumite state că România a devenit exportatorul de carne de pui principal din Uniunea Europeană".

Florin Barbu a indicat că "la carnea de vită avem cele mai mari efective din Uniunea Europeană, în timp ce în materie de ouă exportăm circa 30% din consumul din România".

"Toate aceste lucruri trebuie să le avem în vedere, pentru că în ultimii ani am dezvoltat foarte multe ferme, iar România a ajuns în primele locuri.

Trebuie să ne gândim şi la partea de cereale. România este al cincilea stat din Uniunea Europeană ca suprafaţă agricolă şi producem cantităţi de porumb din zona irigabilă.

Iar Brazilia şi celelalte state, unde precipitaţiile sunt de 2.000 de litri pe an, produc cantităţi enorme de porumb, care vor invada Uniunea Europeană", a arătat Florin Barbu.