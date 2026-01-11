„Avem un nou rol, unul care nu exista înainte”. Primarii marilor orașe ale lumii nu mai sunt doar simpli administratori

De când Orban a ajuns la putere în 2010, guvernul său populist de dreapta a redus constant finanțarea Budapestei. Foto: Getty Images

Primarii marilor orașe ale lumii nu mai sunt simpli administratori care taie panglici, ci au devenit actori-cheie pe scena politică globală, fiind tot mai des în prima linie a confruntării cu extrema dreaptă, pe fondul crizelor sociale, economice și climatice care lovesc direct comunitățile urbane, relatează The Guardian. Caz de manual este Budapesta, unde edilul continua să-l sfideze pe premierul Viktor Orban, cu costuri serioase politice pentru el și economice pentru oraș.

La Budapesta, un apel de a sfida interdicția impusă de guvernul Ungariei asupra Pride-ului a fost cel care l-a propulsat pe primarul orașului în prim-planul presei.

La Barcelona, a fost vorba despre un plan îndrăzneț de a scăpa orașul, unul dintre cele mai vizitate din Europa, de apartamentele destinate turiștilor până la sfârșitul anului 2028.

Iar la Paris, a fost o transformare radicală: una care a inclus transformarea Senei într-un râu în care se poate înota și a malului, sufocat de mașini, în zone prietenoase pentru pietoni.

„Avem un nou rol, unul care nu exista înainte”

Acțiunile primarilor, dar și conversația globală pe care au stârnit-o, sugerează modul în care, în mare parte din lume, rolul primarului a fost redefinit. Au dispărut stereotipurile ceremoniilor nesfârșite de tăiere a panglicilor și ale întâlnirilor mondene; în schimb, primarii sunt tot mai mult aruncați în prima linie a unora dintre cele mai spinoase provocări ale societății.

„Cred că primarii din întreaga lume au început să-și dea seama că avem un nou rol, unul care nu exista înainte. Am realizat că problemele globale cu care ne confruntăm cu toții necesită soluții locale”, a spus Jaume Collboni, primarul Barcelonei.

Când a preluat conducerea Barcelonei în 2023, Collboni a observat că un subiect revenea constant în discuțiile sale cu alți primari: creșterea vertiginoasă a costului locuințelor.

Această constatare s-a transformat rapid în Mayors for Housing, o alianță fără precedent a 17 primari din întreaga Europă, care caută soluții la această criză.

„Noi suntem cei aflați în prima linie a vieții de zi cu zi a cetățenilor. Așa că nu este surprinzător că tot noi suntem cei care spun că lucrurile nu mai pot continua așa”, a spus Collboni.

Extrema dreaptă reacționează

De la Zohran Mamdani la Sadiq Khan, profilul tot mai global al primarilor a dus la o atenție sporită asupra acțiunilor lor, propulsându-i pe unii direct în vizorul războaielor culturale.

La Paris, de exemplu, eforturile de ani de zile ale primarului Anne Hidalgo de a crea cartiere de 15 minute și de a face orașul mai verde au fost lăudate de progresiști din întreaga lume, în timp ce forțele de extremă dreapta și de centru-dreapta au reacționat împotriva acestor inițiative.

Collboni a văzut acest moment ca pe o perioadă în care orașele se ridică după decenii în care au fost ignorate, mai ales în UE, unde o mare parte din atenție s-a concentrat pe subvențiile pentru fermieri și dezvoltarea rurală.

„Practic, spunem că, dacă există vreun loc în Europa unde valorile europene și democrațiile sunt apărate, acesta este în orașele noastre. În mare parte, orașele, fie în Statele Unite, fie în Europa, continuă să fie bastioane ale societăților deschise și incluzive, unde progresiștii sunt majoritari”, a spus el.

El a comparat soluțiile practice oferite de alianța primarilor, de la solicitarea de fonduri europene pentru locuințe accesibile până la măsuri dure împotriva închirierilor turistice, cu tendința extremei drepte de a căuta țapi ispășitori.

„Știm cu toții că acolo unde extrema dreaptă guvernează deja, lucrurile nu s-au schimbat deloc. Diferența este că discursul urii a pătruns, alături de divizare și confruntare, în timp ce drepturile pentru care am luptat cu toții au fost erodate”, a spus el.

La London School of Economics, unde profesorii urmăresc schimbările din orașe de 20 sau 30 de ani, Ricky Burdett, director al LSE Cities și profesor de studii urbane, a spus că este clar că rolul primarului a devenit tot mai important în multe orașe.

El a atribuit această schimbare la doi factori. Primul este ritmul de creștere al populațiilor urbane, 70% din populația lumii urmând să trăiască în orașe până în 2050. „Al doilea este că orașele sunt în prima linie, din ce în ce mai mult, a tuturor lucrurilor care contează”, a spus el, făcând referire la criza climatică, problemele de mediu și provocările sociale.

„Dacă un oraș este inundat, primarul este cel care trebuie să se ocupe de asta. Dacă în Los Angeles sunt incendii, departamentul primarului trebuie să se asigure că serviciile de pompieri funcționează sau că hidranții funcționează. Dacă există un aflux brusc de refugiați… tot primarul și administrația locală trebuie să gestioneze situația”, a spus el.

„Toate acestea se întâmplă într-un moment în care capacitatea financiară a orașelor de a face față multora dintre aceste probleme a fost subminată, din cauza scăderii veniturilor, a veniturilor din taxe și a luptelor pentru putere”, a adăugat el.

În octombrie, universitatea a lansat un nou program de leadership și management, Bloomberg LSE European City Leadership Initiative, destinat în mod special primarilor din Europa, pe baza unei inițiative similare lansate la Universitatea Harvard în 2018.

Programul le oferă primarilor în funcție strategiile, competențele și rețelele necesare pentru o funcție care presupune puțină pregătire formală, într-un context în care retorica de dreapta și rețelele sociale amplifică presiunile cu care se confruntă.

Cazul Budapesta

Poate nicăieri această luptă nu a fost mai evidentă decât la Budapesta, unde primarul Gergely Karacsony a mobilizat, în iunie, zeci de mii de cetățeni pentru a sfida eforturile premierului Viktor Orban și ale guvernului său de a interzice marșul anual Pride al orașului.

„Cred că relația dintre Budapesta și Ungaria este, într-un fel, un laborator al tendințelor globale pe care le vedem acum în întreaga lume”, a spus Karacsony.

De când Orban a ajuns la putere în 2010, guvernul său populist de dreapta a redus constant finanțarea orașului, făcând tot posibilul pentru a limita influența culturală și economică a unei metropole care găzduiește aproximativ o treime din populația țării.

„Propaganda guvernamentală ne atacă constant, suntem supuși unei presiuni politice enorme. Acesta este mediul în care lucrăm”, a spus Karacsony, făcând referire la faptul că a fost audiat de poliție ca suspect după marșul Pride.

În decembrie, poliția ungară a recomandat ca acesta să fie pus sub acuzare pentru rolul său în manifestația comunității LGBT, deși rămâne de văzut dacă procurorii vor fi de acord.

În același timp, „strânsoarea financiară” a guvernului, așa cum a descris-o el, punea la încercare capacitatea orașului de a oferi chiar și cele mai elementare servicii. „Suntem în pragul de a nu mai putea plăti salariile angajaților municipali”, a spus el.

Conflictul a transformat Budapesta într-un exemplu extrem al presiunilor cu care se confruntă unii primari. „Aș fi cel mai fericit dacă m-aș putea concentra doar pe a fi primar, în loc să încerc să apăr democrația cu ultima suflare”, a spus Karacsony.

„Vorbeam cu un primar al unei mari capitale europene, iar acesta mi-a spus că este puțin invidios pe sprijinul și solidaritatea internațională. I-am spus că aș fi foarte bucuros să facem schimb, dar că i l-aș da la pachet și pe Viktor Orban”, a adăugat el, râzând.

Totuși, deși experiența sa ca primar l-a convins că administrațiile locale au un rol esențial în politica globală, el a avertizat împotriva folosirii cazului Budapestei pentru a proiecta un conflict mai amplu între naționaliștii populiști de dreapta și primarii progresiști ai marilor orașe.

„Este riscant, pentru că dacă există un guvern populist care poate arăta cu degetul spre orașele liberale și poate alimenta panica morală a alegătorilor din mediul rural, această polarizare este exact ceea ce hrănește populismul. Practic, le faci jocul”, a spus el, menționând eforturile sale constante de a prezenta dezvoltarea orașului ca un beneficiu pentru întreaga națiune.

„Nu-mi place deloc când vorbim despre marile orașe ca despre niște insule ale democrației, pentru că asta ne duce înapoi în Evul Mediu, când orașele aveau ziduri în jurul lor”, a adăugat el.