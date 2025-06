Zeci de mii de oameni au sfidat interdicția lui Orban la cel mai mare marș "Pride" din istoria Ungariei

Aproximativ 100.000 de persoane au participat sâmbătă la marșul „Pride” din Budapesta, în ciuda interdicției impuse de guvern și a ordinelor poliției de a nu se alătura evenimentului. Evenimentul, considerat de organizatori cel mai mare Pride LGBTQ+ din istoria Ungariei, reprezintă o critică deschisă la adresa administrației premierului Viktor Orban, scrie AP.

Marșul a fost interzis printr-o lege adoptată în martie de Parlamentul Ungariei. Guvernul de la Budapesta a avertizat că persoanele care vor să participe la astfel de evenimente riscă amenzi mari și ciocniri cu forțele de ordine.

Cu toate acestea, participanții au pornit din fața primăriei Budapestei și au străbătut centrul orașului, traversând podul Erzsébet peste Dunăre. Poliția a deviat mulțimea pentru a o separa de un mic grup de protestatari de extremă dreapta, în timp ce comunitatea LGBTQ+ și susținătorii săi au dansat și au fluturat steaguri curcubeu și mesaje anti-guvernamentale, relatează AP.

Marșul a fost văzut ca o lovitură importantă pentru premierul Orbán, a cărui popularitate scade în sondaje, în contextul în care o nouă forță de opoziție a preluat conducerea în sondaje, scrie AP. Pentru mulți participanți, Pride nu a fost doar o celebrare a drepturilor minorităților sexuale, ci și o reacție la ceea ce consideră o reprimare tot mai puternică a democrației în Ungaria.

Guvernul Orbán susține că Pride încalcă drepturile copiilor la dezvoltare morală și spirituală, drepturi protejate printr-un amendament constituțional recent, care le prioritizează față de alte drepturi fundamentale, inclusiv dreptul la întruniri pașnice. Legea adoptată în martie incriminează organizarea sau participarea la evenimente care „promovează” homosexualitatea minorilor sub 18 ani. Premierul a indicat că scopul legii este tocmai interzicerea marșului Pride.

Înainte de marș, autoritățile au instalat camere de supraveghere în centrul orașului, care cel mai probabil utilizează tehnologii de recunoaștere facială pentru identificarea participanților. Conform legii, participarea la marșul Pride ar putea atrage amenzi de până la 200.000 de forinți (aproximativ 2.500 de lei).

Aceasta este cea mai recentă măsură de reprimare a drepturilor LGBTQ+ adoptată de guvernul Orban, care a interzis deja căsătoria între persoane de același sex și adopțiile pentru asemenea cupluri, și a restricționat dreptul persoanelor transgender de a-și schimba sexul în acte oficiale.

Poliția a respins toate cererile organizatorilor pentru înregistrarea oficială a marșului, invocând noua lege. În schimb, primarul Budapestei, Gergely Karácsony, s-a alăturat organizatorilor și a declarat că evenimentul va avea loc ca un eveniment municipal separat, care nu necesită aprobare polițienească.

Guvernul a rămas însă ferm pe poziție, iar ministrul justiției a avertizat că organizarea sau încurajarea participării la marș poate duce la pedepse cu închisoarea de până la un an.

La marș au participat peste 70 de membri ai Parlamentului European, precum și oficiali din alte țări europene. Hadja Lahbib, comisarul UE pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, a declarat anterior că „toate privirile sunt ațintite asupra Budapestei”, în timp ce participanții sfidează interdicția guvernamentală.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a cerut miercuri lui Orban să lase marșul să se desfășoare.

"Fac apel la autoritățile maghiare să permită desfășurarea evenimentului Budapest Pride. Fără teama vreunei sancțiuni penale sau administrative împotriva organizatorilor sau participanților. Către comunitatea LGBTIQ+ din Ungaria și dincolo de aceasta: Voi fi întotdeauna aliatul vostru", a spus Ursula von der Leyen ]ntr-un video postat pe X.

