Cuvintele anului 2025 în întreaga lume: de la "tariful" lui Trump, la "67", un trend ce a cuprins reţelele sociale

Cuvintele anului 2025 în întreaga lume. Foto: Getty Images

Termeni având legătură cu Inteligenţa Artificială, cum ar fi "slop", "Kl-Ara" şi "hallucineren", sau cu reţelele sociale, cum ar fi "parasocial" şi "rage bait", sunt cuvintele anului 2025 în engleză, germană şi olandeză, în timp ce în spaniolă cuvântul ales este "arancel" (tarif), iar Dictionary.com a optat pentru ceva dificil de explicat: "67", conform Agerpres.

Altfel spus, în majoritatea cazurilor, schimbările tehnologice au influenţat limbajul, potrivit instituţiilor şi dicţionarelor din întreaga lume, care au ales drept cuvinte ale anului noi termeni care demonstrează modul în care limbile se adaptează la evoluţia lumii.

IA în limbaj

Două instituţii - dicţionarul Merriam-Webster, cel mai vechi din Statele Unite, şi cel australian Macquarie - au ales acelaşi cuvânt ca fiind reprezentativ pentru anul 2025: "slop", care se referă la "conţinut digital de slabă calitate ce este produs în mod obişnuit în cantităţi mari folosind inteligenţa artificială".

"Acest cuvânt se referă la videoclipuri absurde, imagini publicitare dezordonate, propagandă siropoasă, ştiri false care par surprinzător de reale, cărţi despre inteligenţa artificială prost scrise şi numeroasele pisici vorbitoare care au invadat reţelele de socializare ale oamenilor în acest an", au menţionat reprezentanţii dicţionarului american, vechi de un secol.

"Oamenii au considerau enervant (un astfel de conţinut - n.r.), dar chiar şi aşa l-au consumat", au adăugat ei.

În schimb, reprezentanţii Macquarie au subliniat că, deşi în 2025 înţelegem ce înseamnă "slop" generat de IA şi deşi în ultimii ani am învăţat să fim ingineri de căutare pentru a găsi informaţii semnificative", acum trebuie să navigăm "prin dezastrul IA".

De aceea, ei cred că cuvântul "slop" nu va dispărea prea curând din limbaj şi se întreabă dacă în scurt timp cei care consumă şi regurgitează acest tip de conţinut nu vor fi numiţi "slopperi de AI".

Şi, deşi a ales un cuvânt diferit, dicţionarul olandez Van Dale, care a optat pentru "hallucineren" (a halucina), este de acord, dar cu un nou sens: furnizarea de informaţii care nu sunt deloc de încredere în mijlocul ascensiunii inteligenţei artificiale.

Asociaţia pentru Limba Germană (GfdS) şi-a ales, de asemenea, cuvântul anului în domeniul IA. În cazul lor, este "Kl-Ara" ("Era IA"). Ei cred că Inteligenţa Artificială a "intrat în centrul societăţii".

Totodată, prestigiosul dicţionar Harper Collins a selectat "vibe coding" - literalmente "codarea undelor" - care se referă la dezvoltarea de software care converteşte limbajul natural în cod informatic folosind inteligenţa artificială.

Reţelele sociale, un teren fertil pentru limbaj

De la inteligenţa artificială la reţelele sociale, unde limbajul este în continuă evoluţie, Oxford University Press a ales "rage bait" drept cuvântul anului 2025, termen care descrie o strategie care exploatează emoţiile negative şi provoacă furie în timpul navigării pe reţelele sociale.

În lumea digitală, "rage bait"este o tactică folosită de branduri şi influenceri pentru a provoca furia utilizatorilor cu scopul de a creşte traficul web şi veniturile.

Tot în Anglia, Cambridge Dictionary, unul dintre cele mai prestigioase dicţionare ale limbii engleze, a ales "parasocial".

Acest adjectiv se referă la "conexiunea pe care cineva o simte între sine şi o persoană faimoasă pe care nu o cunoaşte, un personaj dintr-o carte, film, serial de televiziune sau inteligenţă artificială (IA)", conform definiţiei instituţiei britanice.

De la "tariful" lui Trump la "67"

În lumea hispanofonă, FundeuRAE (Fundacion del Espanol Urgente) este instituţia care, din 2013, alege termenul care defineşte cel mai bine anul.

În 2025 FundeuRAE a optat pentru "arancel" (tarif), un termen folosit pentru a se referi la tarifele impuse importurilor şi care a fost în centrul multor conversaţii din cauza negocierilor şi obligaţiilor comerciale promovate de preşedintele Statelor Unite, Donald Trump.

Dar dacă există un cuvânt complicat printre cele alese anul acesta, acesta este "67", sau mai degrabă un termen, selectat de Dictionary.com după analizarea titlurilor din ziare, a tendinţelor de pe reţelele sociale şi a rezultatelor motoarelor de căutare.

Primul lucru de ştiut este că se pronunţă "six seven" (şase şapte) şi că provine dintr-o melodie numită "Doot Doot" de Skrilla.

Şi ce înseamnă? Dicţionarul recunoaşte că este "complicat". Ar putea fi "mai mult sau mai puţin" sau "poate asta, poate aia", întotdeauna însoţit de un gest cu mâna, cu ambele palme orientate în sus şi mişcându-se în sus şi în jos. Tinerii îl folosesc pentru a răspunde la aproape orice întrebare, spre disperarea adulţilor.

Încă un exemplu despre cum limbajul stradal se mişcă într-un ritm complet opus celui al dicţionarelor.