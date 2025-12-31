Cod galben de vânt, rafalele vor ajunge la 120 km/oră. La munte ninge viscolit. La Vf. Omu au fost minus 22 de grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de vânt, valabilă în intervalul 31 decembrie, ora 08 - 31 decembrie, ora 20, pentru mai multe județe din nordul şi nord-estul Moldovei, estul şi sud-estul Transilvaniei. Rafalele pot ajunge până la 120 km/h, iar la munte ninge viscolit, în condiții de ger: temperaturile au coborât în această dimineață până la -22 de grade Celsius pe Vârful Omu.
Potrivit meteorologilor, intervalul 31 decembrie, ora 08 - 31 decembrie, ora 20, în nordul şi nord-estul Moldovei, estul şi sud-estul Transilvaniei, vântul va sufla cu viteze de 50...70 km/h şi va ninge viscolit.
Intensificări ale vântului vor fi şi în vestul şi sudul Olteniei şi în sud-vestul Munteniei, cu rafale de 50...70 km/h.
În Carpaţii Meridionali şi Orientali vor fi viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...120 km/h, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menţine scăzută.
Pe parcursul zilei de miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40...45 km/h vor fi pe arii restrânse şi în restul Transilvaniei şi pe litoral.
De asemenea, dimineața zilei de marți a adus temperaturi extrem de scăzute în mare parte din țară:
-15 grade Obârșia Lotrului
-15 grade Câmpeni,
-14 grade Sinaia,
-13 grade Roșia Montană,
-13 grade Băișoara,
-13 grade Holod,
-13 grade Bucin,
-13 grade Fundata,
-13 grade Câmpulung Muscel,
-12 grade Varadia de Mureș,
-11 grade Ștei,
-11 grade Gurahonț,
-11 grade Târgoviște,
-11 grade Odorheiu Secuiesc,
-10 grade Ploiești,
-10 grade Câmpina,
-10 grade Curtea de Argeș,
-10 grade Caransebeș,
-10 grade Lugoj,
-9 grade Brașov,
-9 grade Întorsura Buzăului,
-22 grade Vf Omu,
-19 grade Țarcu,
-18 grade Bâlea Lac,
-18 grade Călimani,
-17 grade Ceahlău.
Potrivit meteorologilor, temperaturile vor crește ușor în primele zile din noul an.