Cod galben de vânt, rafalele vor ajunge la 120 km/oră. La munte ninge viscolit. La Vf. Omu au fost minus 22 de grade

Publicat la 08:53 31 Dec 2025

În ultima zi din an au fost înregistrate temperaturi extrem de scăzute. Foto: Profimedia Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de vânt, valabilă în intervalul 31 decembrie, ora 08 - 31 decembrie, ora 20, pentru mai multe județe din nordul şi nord-estul Moldovei, estul şi sud-estul Transilvaniei. Rafalele pot ajunge până la 120 km/h, iar la munte ninge viscolit, în condiții de ger: temperaturile au coborât în această dimineață până la -22 de grade Celsius pe Vârful Omu.

Potrivit meteorologilor, intervalul 31 decembrie, ora 08 - 31 decembrie, ora 20, în nordul şi nord-estul Moldovei, estul şi sud-estul Transilvaniei, vântul va sufla cu viteze de 50...70 km/h şi va ninge viscolit.

Intensificări ale vântului vor fi şi în vestul şi sudul Olteniei şi în sud-vestul Munteniei, cu rafale de 50...70 km/h.

În Carpaţii Meridionali şi Orientali vor fi viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...120 km/h, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menţine scăzută.

Pe parcursul zilei de miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40...45 km/h vor fi pe arii restrânse şi în restul Transilvaniei şi pe litoral.

De asemenea, dimineața zilei de marți a adus temperaturi extrem de scăzute în mare parte din țară:

-15 grade Obârșia Lotrului

-15 grade Câmpeni,

-14 grade Sinaia,

-13 grade Roșia Montană,

-13 grade Băișoara,

-13 grade Holod,

-13 grade Bucin,

-13 grade Fundata,

-13 grade Câmpulung Muscel,

-12 grade Varadia de Mureș,

-11 grade Ștei,

-11 grade Gurahonț,

-11 grade Târgoviște,

-11 grade Odorheiu Secuiesc,

-10 grade Ploiești,

-10 grade Câmpina,

-10 grade Curtea de Argeș,

-10 grade Caransebeș,

-10 grade Lugoj,

-9 grade Brașov,

-9 grade Întorsura Buzăului,

-22 grade Vf Omu,

-19 grade Țarcu,

-18 grade Bâlea Lac,

-18 grade Călimani,

-17 grade Ceahlău.

Potrivit meteorologilor, temperaturile vor crește ușor în primele zile din noul an.