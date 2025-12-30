HĂRȚI. ANM: Cod galben de vânt puternic în mai multe județe din țară

30 Dec 2025

ANM a emis alerte meteo imediate de vânt puternic. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, noi avertizări Cod galben de vânt puternic în mai multe județe din țară, valabile până miercuri, 31 decembrie, ora 20.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 30 decembrie, ora 10 – 30 decembrie, ora 20, în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h.

În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...120 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

Intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40...45 km/h vor fi local și în Maramureș, Transilvania și Moldova, unde trecător va ninge slab, iar ninsoarea va fi viscolită.

De asemenea, în intervalul 30 decembrie, ora 20 – 31 decembrie, ora 08, în nordul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu rafale de 50...65 km/h, viscolind ninsoarea.

În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...120 km/h, viscolind ninsoarea, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

De asemenea, este în vigoare și o alertă meteo Cod galben de vânt puternic în intervalul 31 decembrie, ora 08 – 31 decembrie, ora 20, în nordul și nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h și va ninge viscolit.

Intensificări ale vântului vor fi și în vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, cu rafale de 50...70 km/h.

În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...120 km/h, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Totodată, pe parcursul zilei de miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40...45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul Transilvaniei și pe litoral.