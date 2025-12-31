Ludovic Orban spune că Nicuşor Dan n-ar putea fi demis: Dacă vor să-l facă mare pe preşedinte, să încerce să-l suspende

Ludovic Orban spune că Nicuşor Dan n-ar putea fi demis. Foto: Hepta

Ludovic Orban, fost consilier prezidenţial, a declarat, marţi seară, că dacă s-ar schimba majoritatea parlamentară, iar PSD şi AUR ar încerca să-l demită pe preşedintele Nicuşor Dan, tentativa nu ar avea sorţi de izbândă. ”După opinia mea, cunoscând trendurile în cercetările sociologice, nu există nicio şansă să fie demis Nicuşor Dan", a afirmat Orban la B1TV.

"O agresiune împotriva lui Nicuşor Dan va creşte şi mai mult suportul pentru Nicuşor Dan. Dacă vor să-l facă mare pe Nicuşor Dan, da, să-l suspende, să încerce să-l suspende. De suspendat pot să-l suspende, pentru că ar putea, să zic, să obţină o majoritate în Parlament, deşi şi acolo ca să-l suspenzi îţi trebuie temeiuri serioase.

Care sunt temeiurile în baza cărora ei pot să iniţieze suspendarea preşedintelui? Nu există astfel de temeiuri, fără discuţie!", a declarat Orban, care susţine că PSD şi AUR nu au ”nicio soluţie” şi că ”se bazează de demagogie găunoasă".

Nicuşor Dan l-a demis pe Orban

Președintele Nicușor Dan a explicat motivul pentru care l-a eliberat din funcţia de consilier prezidenţial pe Ludovic Orban, la scurt timp după numire. Șeful statului susține că Orban îl contrazicea în declaraţii, astfel că i-a transmis că se va încheia colaborarea. „Am crezut că în momentul ăla lucrurile vor înceta şi fiecare îşi va vedea de drumul lui”, a adăugat el.

Președintele a adăugat că a avut o discuție cu Ludovic Orban în care i-a explicat motivul pentru care a luat această decizie.

„Domnul Orban nu a aflat din presă, a aflat de la mine că întrerupem colaborarea şi îmi pare rău că s-a făcut din asta... Am întrerupt colaborarea, de exemplu, cu domnul Diaconescu. Uitaţi-vă cât de elegant a ieşit domnul Diaconescu.

În ceea ce-l priveşte pe domnul Orban, meritele, niciodată nu o să spun altceva decât am spus. Faptul că am câştigat alegerile în 2020 sprijinit de USR şi PNL i se datorează într-o bună măsură, pentru că a luat decizia potrivită la momentul respectiv”, a declarat Nicuşor Dan.