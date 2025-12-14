Nicușor Dan spune motivul pentru care l-a demis pe Ludovic Orban: Președintele zice una, consilierul alta

Nicușor Dan Orban spune că Ludovic Orban îl contrazicea în declaraţii / sursă foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan a explicat motivul pentru care l-a eliberat din funcţia de consilier prezidenţial pe Ludovic Orban, la scurt timp după numire. Șeful statului susține că Orban îl contrazicea în declaraţii, astfel că i-a transmis că se va încheia colaborarea. „Am crezut că în momentul ăla lucrurile vor înceta şi fiecare îşi va vedea de drumul lui”, a adăugat el.

Președintele a adăugat că a avut o discuție cu Ludovic Orban în care i-a explicat motivul pentru care a luat această decizie.

Șeful statului se arată dezamăgit de declarațiile făcute ulterior de Ludovic Orban, comparând situația cu cea a lui Cristian Diaconescu, susținând că modul în care a procedat Diaconescu a fost de apreciat.

„Domnul Orban nu a aflat din presă, a aflat de la mine că întrerupem colaborarea şi îmi pare rău că s-a făcut din asta... Am întrerupt colaborarea, de exemplu, cu domnul Diaconescu. Uitaţi-vă cât de elegant a ieşit domnul Diaconescu.

A spus: «Am avut un mandat sub preşedinţii Bolojan şi Dan. Domnul preşedinte şi cu mine am considerat că trebuie să încheiem colaborarea. A fost o onoare şi pentru mine şi pentru domnul preşedinte. S-a încheiat». Şi toată lumea a ieşit onorabil din chestiunea asta.

În ceea ce-l priveşte pe domnul Orban, meritele, niciodată nu o să spun altceva decât am spus. Faptul că am câştigat alegerile în 2020 sprijinit de USR şi PNL i se datorează într-o bună măsură, pentru că a luat decizia potrivită la momentul respectiv”, a declarat Nicuşor Dan.

„Nu se poate ca preşedintele să spună una dimineaţă la conferinţa de presă şi seara consilierul său să spună exact invers la televizorul unde este invitat. Ăsta este motivul pentru care am avut o discuţie cu domnul Orban şi i-am spus că nu putem să continuăm.

Eu am crezut că în momentul ăla lucrurile vor înceta şi fiecare îşi va vedea de drumul lui”, a spus Nicuşor Dan.

Ludovic Orban spune că a fost demis pentru „un fleac”

„Înțeleg decizia președintelui, sigur că m-aș fi bucurat să înțeleg poate alte motive care au stat la baza deciziei pentru că această declarație a fost un fleac", a reacţionat Ludovic Orban, după ce a fost demis din funcţia de consilier prezidenţial, ca urmare a afirmației că cei de la USR au folosit imaginea lui Nicuşor Dan în campania electorală pentru Primăria Bucureşti.

„Cred că mai degrabă președintele ar fi avut o datorie faţă de mine", a transmis Orban.

Ludovic Orban a dezvăluit că a aflat mai întâi "pe surse" că urmează să plece din echipa președintelui.

„Decizia a fost de comun acord, dar la iniţiativa presedintelui. Am aflat pe surse. N-au fost tensiuni. Am spus că voi colabora în continuare cu Nicușor Dan. Înainte de anunțul de la Cotroceni, a fost împrăştiată pe surse ideea că voi fi demis, într-un mod complet nedrept faţă de mine.

Eu nu m-am referit la Cătălin Drulă, ci la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui României în campania electorală. În toate aparițiile mele am apărat instituţia prezidențială.

Formularea folosită a fost că „nu cred că putem continua această colaborare". Eu i-am spus că dacă asta e decizia, e dreptul lui, el își formează echipa. Am respectat toate coordonatele colaborării", a mai declarat Orban.

Ludovic Orban a fost numit consilier prezidențial pentru politică internă în data de 6 octombrie 2025.

Ulterior, în data de 18 noiembrie, acesta a fost demis din funcție.