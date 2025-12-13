Ludovic Orban spune că l-a sfătuit pe Nicușor Dan să stea departe de campania electorală

Ludovic Orban a fost demis din funcția de consilier prezidențial / Foto: Hepta

Ludovic Orban, fost consilier prezidențial, a declarat, sâmbătă, că l-a sfătuit pe Nicuşor Dan să nu se implice în campania electorală pentru Primăria Capitalei, însă la două zile după ce a anunţat că nu se va implica, şeful statului s-a prezentat la lansarea candidatului USR, Cătălin Drulă. „Asta am discutat, că nu e corect să se poziţioneze, că o coaliţie tensionată în care va susţine un candidat poate să tensioneze suplimentar”, a spus acesta, la Prima TV.

„A spus că nu se implică de fapt şi că nu face campanie pentru un candidat. Iar la două zile după acest interviu s-a dus la lansarea candidaturii lui Drulă”, a declarat Ludovic Orban.

Fostul consilier prezidențial al lui Nicușor Dan mai susține că l-a avertizat că, în cazul în care șeful statului își arată susținerea pentru un anumit candidat, iar acesta pierde, „o să fie o înfrângere a preşedintelui”.

„Oarecum asta am discutat, că nu e corect să se poziţioneze, că o coaliţie tensionată în care va susţine un candidat poate să tensioneze suplimentar. În plus, şi susţinerea trebuie gândită din perspectiva constituţională, adică nu trebuie încălcată Constituţia, că poate să vulnerabilizeze preşedintele în campanie peste limitele constituţionale.

Şi în plus există şi riscul să susţii pe cineva şi să piardă. Şi dacă pierde, ceea ce s-a şi întâmplat, exact în fieful preşedintelui, o să fie o înfrângere a preşedintelui”, a mai adăugat Ludovic Orban.

În data de 2 octombrie, preşedintele Nicuşor Dan a participat la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru alegerile de primar general.

Candidatul USR s-a clasat, însă, pe locul al patrulea în urma scrutinului din 7 decembrie.