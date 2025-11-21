Ludovic Orban i-a dat replica lui Nicușor Dan: „Viața mea nu este telenovelă, domnule președinte”

1 minut de citit Publicat la 15:06 21 Noi 2025 Modificat la 15:17 21 Noi 2025

Fostul consilier prezidențial a mai afirmat că Nicușor Dan a avut dreptate cu unele aspecte / FOTO: Hepta

Ludovic Orban transmis, vineri, că viața lui nu este o telenovelă și admite că a avut unele diferențe de poziționare în timpul mandatului de consilier prezidențial. Replica vine la scurt timp după ce șeful statului a ironizat scandalul demiterii lui Orban.

Fostul consilier prezidențial a mai afirmat că Nicușor Dan a avut dreptate cu unele aspecte.

„Un pic de dreptate are și președintele. Am avut unele diferențe de poziționare. Este adevărat că nu l-am căutat în coarne pe Grindeanu. Da.

Am criticat PSD, dar motivat. Pentru că toți cei 4 judecători de la CCR numiți de PSD au votat în bloc pentru neconstituționalitatea legii de reformă a pensiilor magistraților. Pentru că blochează de peste o lună deciziile de reformă în administrație. Pentru că atacă zi de zi premierul pe care l-au susținut, neînțelegând că Ilie nu este Nicu.

Pentru că se comportă ca un partid de opoziție, deși sunt la putere. Pentru că nu vor să accepte nicio decizie care să le afecteze clientela politico-economică. Pentru că Ciolacu este principalul vinovat pentru dezastrul bugetar în care se găsește România”, a transmis Ludovic Orban.

Ludovic Orban a mai adăugat că a avut o diferență de abordare și în legătură cu organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei.

„Și da, am avut poate o diferență de abordare și în privința campaniei pentru Primăria Capitalei. Am considerat că președintele nu poate fi folosit ca egent electoral de către un partid. Dar am spus asta pentru că de multe ori și președintele a spus cam același lucru și pentru că aceasta este litera constituției.

P.S. Viața mea nu este telenovelă, domnule președinte”, a încheiat acesta.

Nicușor Dan, a spus, vineri, după demiterea lui Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial, că „uneori se mai întâmplă telenovele”.

„Eu cred că oriunde în lumea asta, în Portugalia, în Slovenia, când un demnitar are un consilier și consilierul ăla în mod repetat spune altceva decât spune demnitarul, demnitarul îl cheamă și îi spune calm și ferm: Îmi pare rău, nu mai putem continua. Și în momentul ăla consilierul scrie o demisie și împreună comunică: ne-am despărțit amiabil. Asta cred eu că trebuia să se întâmple. Uneori se mai întâmplă telenovele”, a declarat Nicușor Dan.

Ludovic Orban a fost demis din funcția de consilier prezidențial, în cursul zilei de marți. La scurt timp după revocare, Administrația Prezidențială a transmis că „decizia a fost luată în termeni amiabili”.